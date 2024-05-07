- Sağlık

MHRS'de yeni düzenlemenin ayrıntıları 9 Mayıs'ta belli olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yeni düzenlemeye ilişkin, 9 Mayıs Perşembe günü bir basın toplantısı yapılmasının planlandığını belirterek, "Sağlık sistemimizi ve sağlık yönetiminin koordinasyonu konusunda tüm adımları birinci elden duyacaksınız." dedi.

Anadolu Ajansı
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MHRS'de yeni düzenlemenin ayrıntıları 9 Mayıs'ta belli olacak mask

Bakan Koca, Saray'daki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Bir gazetecinin, MHRS'de yeni düzenlemeye ilişkin Bakanlığın ilgili birimleri ve hastanelerin yöneticileriyle yapılan toplantıların içeriğinin ne olduğuna yönelik sorusu üzerine Bakan Koca, 9 Mayıs Perşembe günü bir basın toplantısı yapılmasının planlandığını söyledi.Koca, "Bu perşembe tüm basın mensuplarımızı bekliyoruz. Kapsamlı bir değerlendirme yapacağız. Sağlık sistemimizi ve sağlık yönetiminin koordinasyonu konusunda tüm adımları birinci elden duyacaksınız. Bugüne kadar olduğu gibi vatandaşımızı en açık ve şeffaf şekilde bilgilendireceğiz." diye konuştu.
# yeni, sağlık

07 May 2024 - 13:13 - Sağlık

Mahreç  Anadolu Ajansı

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