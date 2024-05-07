2/A’da liderlik yarışı nefes kesiyor

ŞAMPİYON SON HAFTA BELLİ OLACAK

2. Küme A Grubu nefes kesen bir şampiyonluk yarışına sahne oluyor. Önceki gün oynanan maçlar sonrasında, Yeşilova 26, Malta ve Plajyolu 24 puana ulaştı. Deplasmanda Derince Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Yeşilovaspor liderliği eline aldı. Çenesuyu Plajyoluspor ise Körfez Çamlıtepespor’u sahasında konuk etti. Karşılaşma Çenesuyu Plajyoluspor’un 4-2’lik üstünlüğü ile sona erdi. Alınan bu sonuçların ardından, şampiyonun belirlenmesi son haftaya kaldı.

2. KÜME A GRUBU PUAN DURUMU