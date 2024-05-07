07 May 2024 - 13:43- Spor G:

2/A’da liderlik yarışı nefes kesiyor

Kocaeli Amatör Futbol Ligi 2. Küme A Grubu’nda liderlik yarışı nefes kesiyor, Yeşilova 26, Malta ve Plajyolu 24 puanla şampiyonluk yarışı veriyor, düğüm son haftada çözülecek

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2/A’da liderlik yarışı nefes kesiyor mask

ŞAMPİYON SON HAFTA BELLİ OLACAK

2. Küme A Grubu nefes kesen bir şampiyonluk yarışına sahne oluyor. Önceki gün oynanan maçlar sonrasında,  Yeşilova 26, Malta ve Plajyolu 24 puana ulaştı. Deplasmanda Derince Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Yeşilovaspor liderliği eline aldı. Çenesuyu Plajyoluspor ise Körfez Çamlıtepespor’u sahasında konuk etti. Karşılaşma Çenesuyu Plajyoluspor’un 4-2’lik üstünlüğü ile sona erdi. Alınan bu sonuçların ardından, şampiyonun belirlenmesi son haftaya kaldı.

2. KÜME A GRUBU PUAN DURUMU

 

 

Takım

O

G

B

M

A

Y

Av.

P

1.

Yeşilovaspor

11

8

2

1

27

10

17

26

2.

İzmit Maltaspor

11

7

3

1

31

12

19

24

3.

Çenesuyu Plajyolu

11

8

0

3

27

18

9

24

4.

Derince G.Birliği

12

6

3

3

26

14

12

21

5.

Körfez Çamlıtepe

11

3

2

6

24

25

-1

11

6.

Kocaeli Yenişehir 

11

1

0

10

9

41

-32

3

7.

ÇayırtepeGençlik 

11

0

0

11

5

35

-30

0

 

07 May 2024 - 13:43 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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