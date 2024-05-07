2/A’da liderlik yarışı nefes kesiyor

ŞAMPİYON SON HAFTA BELLİ OLACAK
2. Küme A Grubu nefes kesen bir şampiyonluk yarışına sahne oluyor. Önceki gün oynanan maçlar sonrasında, Yeşilova 26, Malta ve Plajyolu 24 puana ulaştı. Deplasmanda Derince Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Yeşilovaspor liderliği eline aldı. Çenesuyu Plajyoluspor ise Körfez Çamlıtepespor’u sahasında konuk etti. Karşılaşma Çenesuyu Plajyoluspor’un 4-2’lik üstünlüğü ile sona erdi. Alınan bu sonuçların ardından, şampiyonun belirlenmesi son haftaya kaldı.
2. KÜME A GRUBU PUAN DURUMU
Takım
O
G
B
M
A
Y
Av.
P
1.
11
8
2
1
27
10
17
26
2.
11
7
3
1
31
12
19
24
3.
11
8
0
3
27
18
9
24
4.
12
6
3
3
26
14
12
21
5.
11
3
2
6
24
25
-1
11
6.
11
1
0
10
9
41
-32
3
7.
11
0
0
11
5
35
-30
0
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.