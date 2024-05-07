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2/B’de Şampiyon Baç ilk defa kaybetti

2. Küme B Grubu’nda şampiyonluğunu ilan eden ve 1.Küme’ye yükselen İzmit Baçspor, 11 maç sonrasında ilk defa mağlup oldu

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2/B’de Şampiyon Baç ilk defa kaybetti mask

11 HAFTA SONRA

Amatör Lig 2. Küme B Grubu’nda 11. hafta maçları sona erdi. Bugüne kadar hiç yenilmemiş olan grup şampiyonu İzmit Baçspor, Üçyoldoğuspor’a 3-2 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı. Map Kavaklıspor, deplasmanda Körfez Birlikspor’u 3-1 mağlup ederken, İlimtepe Gençlerbirliği ise lige katılmayan Kocaeli Kadıköyspor karşısında hükmen 3-0 galip sayıldı.

2.KÜME B GRUBU PUAN DURUMU

 

 

Takım

O

G

B

M

A

Y

Av.

P

1.

İzmit Baçspor

11

10

0

1

41

15

26

30

2.

Turgutspor

11

5

4

2

21

16

5

19

3.

Körfez Birlikspor

12

4

3

5

33

29

4

15

4.

Üçyoldoğuspor

11

5

0

6

25

33

-8

15

5.

İlimtepe Gençlerbirliği

11

4

2

5

22

19

3

14

6.

MAP Kavaklıspor

11

4

1

6

22

31

-9

13

7.

Kocaeli Kadıköyspor

11

2

0

9

13

34

-21

6

07 May 2024 - 13:44 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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