2/B’de Şampiyon Baç ilk defa kaybetti

11 HAFTA SONRA
Amatör Lig 2. Küme B Grubu’nda 11. hafta maçları sona erdi. Bugüne kadar hiç yenilmemiş olan grup şampiyonu İzmit Baçspor, Üçyoldoğuspor’a 3-2 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı. Map Kavaklıspor, deplasmanda Körfez Birlikspor’u 3-1 mağlup ederken, İlimtepe Gençlerbirliği ise lige katılmayan Kocaeli Kadıköyspor karşısında hükmen 3-0 galip sayıldı.
2.KÜME B GRUBU PUAN DURUMU
Takım
O
G
B
M
A
Y
Av.
P
1.
11
10
0
1
41
15
26
30
2.
11
5
4
2
21
16
5
19
3.
12
4
3
5
33
29
4
15
4.
11
5
0
6
25
33
-8
15
5.
11
4
2
5
22
19
3
14
6.
11
4
1
6
22
31
-9
13
7.
11
2
0
9
13
34
-21
6
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.