2/B’de Şampiyon Baç ilk defa kaybetti

11 HAFTA SONRA

Amatör Lig 2. Küme B Grubu’nda 11. hafta maçları sona erdi. Bugüne kadar hiç yenilmemiş olan grup şampiyonu İzmit Baçspor, Üçyoldoğuspor’a 3-2 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı. Map Kavaklıspor, deplasmanda Körfez Birlikspor’u 3-1 mağlup ederken, İlimtepe Gençlerbirliği ise lige katılmayan Kocaeli Kadıköyspor karşısında hükmen 3-0 galip sayıldı.

2.KÜME B GRUBU PUAN DURUMU