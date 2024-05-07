Kahvehanede çıkan tartışma kanlı bitti

Olay saat 23:15 sıralarında Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Gazanfer Bilge Caddesi’nde bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre kahvehaneye müşteri olarak gelen Ünal A. ile işletme sahibi Ali S. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

AYAĞINDAN VURDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle işletme sahibi Ali S. silahla Ünal A.’yı ayağından vurdu. Olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Ünal A.’yı Karamürsel Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.