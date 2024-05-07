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Kahvehanede çıkan tartışma kanlı bitti

Karamürsel'de kahvehane sahibi Ali S. dükkanına gelen müşterisi Ünal A.'yı silahla ayağından vurdu

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Kahvehanede çıkan tartışma kanlı bitti mask

Olay saat 23:15 sıralarında Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Gazanfer Bilge Caddesi’nde bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre kahvehaneye müşteri olarak gelen Ünal A. ile işletme sahibi Ali S. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

AYAĞINDAN VURDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle işletme sahibi Ali S. silahla Ünal A.’yı ayağından vurdu. Olay yerine 112 acil  sağlık ve   polis ekipleri  sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Ünal A.’yı Karamürsel Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
# sağlık, polis

07 May 2024 - 13:48 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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