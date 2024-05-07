Kahvehanede çıkan tartışma kanlı bitti

Olay saat 23:15 sıralarında Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Gazanfer Bilge Caddesi’nde bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre kahvehaneye müşteri olarak gelen Ünal A. ile işletme sahibi Ali S. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.
AYAĞINDAN VURDU
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle işletme sahibi Ali S. silahla Ünal A.’yı ayağından vurdu. Olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Ünal A.’yı Karamürsel Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.