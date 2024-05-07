2/E’de şampiyon Dumlupınar

DEPLASMAN TAKIMLARI KAZANDI

E Grubu’nda dananın kuyruğu koptu. Dumlupınar bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Gölcük Asarköyspor, deplasmanda Yazlıkspor’u 3-1 mağlup etmeyi başardı. Bir diğer deplasman galibi ise Ulaşlıspor oldu. Ulaşlıspor, deplasmanda Karamürsel Ereğlispor’u 2-1 mağlup etti. Gölcük Şirinköyspor bu hafta hükmen galip geldi. Şirinköy, lige katılmayan Karamürsel Akçatspor karşısında 3-0 galip sayıldı.

2.KÜME E GRUBU PUAN DURUMU