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2/E’de şampiyon Dumlupınar

2. Küme E Grubu’nda şampiyon belli oldu. Dumlupınar FK bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Son haftada lige katılmayan Karamürsel Barbarosspor karşısında hükmen galip sayılan Dumlupınar, son hafta öncesinde topladığı 33 puanla şampiyon oldu

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2/E’de şampiyon Dumlupınar mask

DEPLASMAN TAKIMLARI KAZANDI

E Grubu’nda dananın kuyruğu koptu. Dumlupınar bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Gölcük Asarköyspor, deplasmanda Yazlıkspor’u 3-1 mağlup etmeyi başardı. Bir diğer deplasman galibi ise Ulaşlıspor oldu. Ulaşlıspor, deplasmanda Karamürsel Ereğlispor’u 2-1 mağlup etti. Gölcük Şirinköyspor bu hafta hükmen galip geldi. Şirinköy, lige katılmayan Karamürsel Akçatspor karşısında 3-0 galip sayıldı.

2.KÜME E GRUBU PUAN DURUMU

 

 

Takım

O

G

B

M

A

Y

Av.

P

1.

Dumlupınar Futbol

12

11

0

1

48

4

44

33

2.

Karamürsel Ereğli

13

8

3

2

43

19

24

27

3.

Gölcük Asarköy

13

8

2

3

31

17

14

26

4.

Yazlıkspor

12

7

0

5

26

22

4

21

5.

Gölcük Şirinköy

13

6

2

5

26

23

3

20

6.

Ulaşlıspor

13

6

0

7

21

23

-2

18

7.

Karamürsel Akçat

13

1

1

11

15

63

-48

4

8.

K.Mürsel Barbaros

13

0

0

13

0

39

-39

0

 

# oldu

07 May 2024 - 13:50 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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