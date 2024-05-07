2/E’de şampiyon Dumlupınar

DEPLASMAN TAKIMLARI KAZANDI
E Grubu’nda dananın kuyruğu koptu. Dumlupınar bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Gölcük Asarköyspor, deplasmanda Yazlıkspor’u 3-1 mağlup etmeyi başardı. Bir diğer deplasman galibi ise Ulaşlıspor oldu. Ulaşlıspor, deplasmanda Karamürsel Ereğlispor’u 2-1 mağlup etti. Gölcük Şirinköyspor bu hafta hükmen galip geldi. Şirinköy, lige katılmayan Karamürsel Akçatspor karşısında 3-0 galip sayıldı.
2.KÜME E GRUBU PUAN DURUMU
Takım
O
G
B
M
A
Y
Av.
P
1.
12
11
0
1
48
4
44
33
2.
13
8
3
2
43
19
24
27
3.
13
8
2
3
31
17
14
26
4.
12
7
0
5
26
22
4
21
5.
13
6
2
5
26
23
3
20
6.
13
6
0
7
21
23
-2
18
7.
13
1
1
11
15
63
-48
4
8.
13
0
0
13
0
39
-39
0
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.