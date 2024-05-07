Çayırova GB. de 1.Küme’de

ŞAMPİYONLUK 7 GOLLE GELDİ

2. Küme F Grubu’nda bu hafta gol yağmuru vardı. Şampiyonluğunu bitime 1 hafta kala garantileyen Çayırova Gençlerbirliği, rakibi ÇayırovaŞekerpınar Gençlerbirliği’ni 7-0’lık net skorla mağlup etti. Günün bir diğer bol gollü maçında ise Er Bakan Gençlikspor Gebze Denizliköyüspor’u 6-0’la geçti. Çayırova Yenimahalle Gümüşspor, Gebze Gençkalespor’u 3-1, Molla Fenarispor ise Darıca İdmanyurdu’nu 4-2 mağlup etti.

2. KÜME F GRUBU PUAN DURUMU