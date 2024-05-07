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Çayırova GB. de 1.Küme’de

Amatör Lig 2. Küme F Grubu’nda bitime 1 hafta kala Çayırova Gençlerbirliği, topladığı 34 puanla şampiyonluğunu garantiledi

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Çayırova GB. de 1.Küme’de mask

ŞAMPİYONLUK 7 GOLLE GELDİ

2. Küme F Grubu’nda bu hafta gol yağmuru vardı. Şampiyonluğunu bitime 1 hafta kala garantileyen Çayırova Gençlerbirliği, rakibi ÇayırovaŞekerpınar Gençlerbirliği’ni 7-0’lık net skorla mağlup etti. Günün bir diğer bol gollü maçında ise Er Bakan Gençlikspor Gebze Denizliköyüspor’u 6-0’la geçti. Çayırova Yenimahalle Gümüşspor, Gebze Gençkalespor’u 3-1, Molla Fenarispor ise Darıca İdmanyurdu’nu 4-2 mağlup etti.

2. KÜME F GRUBU PUAN DURUMU

 

 

Takım

O

G

B

M

A

Y

Av.

P

1.

Çayırova GBirliği

13

11

1

1

52

9

43

34

2.

Mollafenarispor

13

9

3

1

36

17

19

30

3.

Er Bakan Gençlik

13

7

3

3

44

14

30

24

4.

Darıca İdman Y.

13

7

1

5

35

20

15

22

5.

Çayırova Gümüş

13

5

4

4

33

24

9

19

6.

Ç.ŞekerpınarG.B.

13

3

1

9

25

55

-30

10

7.

Gebze Denizliköyü

13

2

1

10

25

51

-26

7

8.

Gebze Genç Kale

13

1

0

12

16

76

-60

3

 

07 May 2024 - 13:50 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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