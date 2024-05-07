Çayırova GB. de 1.Küme’de

ŞAMPİYONLUK 7 GOLLE GELDİ
2. Küme F Grubu’nda bu hafta gol yağmuru vardı. Şampiyonluğunu bitime 1 hafta kala garantileyen Çayırova Gençlerbirliği, rakibi ÇayırovaŞekerpınar Gençlerbirliği’ni 7-0’lık net skorla mağlup etti. Günün bir diğer bol gollü maçında ise Er Bakan Gençlikspor Gebze Denizliköyüspor’u 6-0’la geçti. Çayırova Yenimahalle Gümüşspor, Gebze Gençkalespor’u 3-1, Molla Fenarispor ise Darıca İdmanyurdu’nu 4-2 mağlup etti.
2. KÜME F GRUBU PUAN DURUMU
Takım
O
G
B
M
A
Y
Av.
P
1.
13
11
1
1
52
9
43
34
2.
13
9
3
1
36
17
19
30
3.
13
7
3
3
44
14
30
24
4.
13
7
1
5
35
20
15
22
5.
13
5
4
4
33
24
9
19
6.
13
3
1
9
25
55
-30
10
7.
13
2
1
10
25
51
-26
7
8.
13
1
0
12
16
76
-60
3
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.