Atama yapılacak öğretmenlerin branşları belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen ataması yapılacağını aktardı.
Tekin, Personel Genel Müdürlüğü tarafından takvimin ilan edileceğini duyurdu.
HANGİ BRANŞA KAÇ ÖĞRETMEN ATANACAK?
Bakan Yusuf Tekin’in açıklamalarının ardından hangi bölüme ne kadar öğretmen ataması yapılacağı da belli oldu.
20 bin öğretmen atamasının yapılacağı bazı branşlar şöyle:
Sınıf Öğretmeni: 3.263
Özel Eğitim: 2.499
Rehberlik: 1.597
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi: 1.594
İngilizce: 968
Okul Öncesi: 903
Türkçe: 804
Türk Dili ve Edebiyatı: 796
Sosyal Bilgiler: 754
Müzik: 634
Tarih: 619
Kimya / Kimya Teknolojisi: 468
Beden Eğitimi. 320
Matematik: 317
Fen Bilimleri: 305
Almanca: 288
Coğrafya: 285
Fizik: 283
Arapça: 262
Bilişim Teknolojileri: 253
Görsel Sanatlar: 249
Felsefe: 232
İlköğretim Matematik: 174
Biyoloji: 167
Teknoloji ve Tasarım: 17
Rusça: 16
“YÜZDE 50 YÜZDE 50”
“Şu branş önemlidir, önemsizdir gibi bir bakış açım yok. 130'a yakın branşın tamamı önemlidir. İhtiyaçlarımız, kadro miktarı çerçevesinde 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştık.” ifadelerini kullandı ve “Başlıca branşlar şöyle: Sınıf öğretmenliği 3 bin 263, özel eğitim 2 bin 449, rehberlik 1597” ifadelerine yer verdi.
Bunların tamamen atama yoluyla olmayacağını belirten Tekin, “Yüzde 50 yüzde 50 yani KPSS skorunun yüzde 50'si mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak.” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.