Atama yapılacak öğretmenlerin branşları belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen ataması yapılacağını aktardı.

Tekin, Personel Genel Müdürlüğü tarafından takvimin ilan edileceğini duyurdu.

HANGİ BRANŞA KAÇ ÖĞRETMEN ATANACAK?

Bakan Yusuf Tekin’in açıklamalarının ardından hangi bölüme ne kadar öğretmen ataması yapılacağı da belli oldu.

20 bin öğretmen atamasının yapılacağı bazı branşlar şöyle:

Sınıf Öğretmeni: 3.263

Özel Eğitim: 2.499

Rehberlik: 1.597

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi: 1.594

İngilizce: 968

Okul Öncesi: 903

Türkçe: 804

Türk Dili ve Edebiyatı: 796

Sosyal Bilgiler: 754

Müzik: 634

Tarih: 619

Kimya / Kimya Teknolojisi: 468

Beden Eğitimi. 320

Matematik: 317

Fen Bilimleri: 305

Almanca: 288

Coğrafya: 285

Fizik: 283

Arapça: 262

Bilişim Teknolojileri: 253

Görsel Sanatlar: 249

Felsefe: 232

İlköğretim Matematik: 174

Biyoloji: 167

Teknoloji ve Tasarım: 17

Rusça: 16

“YÜZDE 50 YÜZDE 50”

“Şu branş önemlidir, önemsizdir gibi bir bakış açım yok. 130'a yakın branşın tamamı önemlidir. İhtiyaçlarımız, kadro miktarı çerçevesinde 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştık.” ifadelerini kullandı ve “Başlıca branşlar şöyle: Sınıf öğretmenliği 3 bin 263, özel eğitim 2 bin 449, rehberlik 1597” ifadelerine yer verdi.

Bunların tamamen atama yoluyla olmayacağını belirten Tekin, “Yüzde 50 yüzde 50 yani KPSS skorunun yüzde 50'si mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak.” dedi.