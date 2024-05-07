Yabancı uyruklu öğrenci dehşet saçtı: Okul müdürüne silahlı saldırı

Olay, saat 10.00 sıralarında Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Irak asıllı olduğu iddia edilen Y.K., Aralık 2023 tarihinde öğretmeni ve ardından okul müdürü İbrahim Oktugan’la yaşadığı sorunlardan sonra okuldan atıldı.
Öğretmenleri ile sorun yaşadığı gerekçesiyle okuldan atılan Y.K., 5 ay sonra liseye gelerek okul müdürü İbrahim Oktugan’ın odasına girdi. Yanında getirdiği silahı belinden çıkararak okul müdürünü hedef alan Y.K., 5 el ateş ederek İbrahim Oktugan’ı ağır şekilde yaraladı.
Gerçekleşen olayın ardından Y.K. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan öğrenci ve öğretmenler panik halinde sınıflarından dışarı çıktı. Odaya gelen öğretmenler, okul müdürünü kanlar içinde yerde gördü ve bunun üzerine polis ekiplerine haber verdir.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, 4 okul öğrencisi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Hatice Gökdeniz - getirin getirin bu adamları. devam....canımız malımız güvende değil
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.