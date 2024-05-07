Karşıdan karşıya geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı

Olay İzmit karabaş Mahallesi yanyol İstanbul istikameti Yeni Cuma mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan 23 yaşındaki Esra A.'ya 41 ARD 130 plakalı M.K.E.(27) idaresindeki otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kanlar içerisinde yerde kalan genç kadına çevredeki vatandaşlar ilk müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil ekipleri tarafından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın tedavi altına alındı. Alkol muayenesi yapılan sürücü işlemlerinin ardından polis otosu ile birlikte polis merkezine götürüldü.
YEŞİLDE GEÇMEYE ÇALIŞMIŞ
Sürücünün iddiasına göre durağa girmeye çalışan otobüslerin arasından kızın yola atladığı ve kaza esnafın yeşil ışık yandığı öğrenildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Remzi - Şu durak büyük keşmekeşlik yaratıyor ve yetkililerin bu kadar sorumsuzluğu da cabası. Durak taksi otoparkı gibi toplu taşıma araçları içeri giremiyor yolun kıyısında bırakıyor taksiler jet gibi, motorsikletler yaya kaldırımın da. Bir acayip yer...
Kazada canı yanan kızımıza Allah şifa versin.
Efexor - hemen orada köprü var.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.