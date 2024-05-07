Karşıdan karşıya geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı

Remzi - Şu durak büyük keşmekeşlik yaratıyor ve yetkililerin bu kadar sorumsuzluğu da cabası. Durak taksi otoparkı gibi toplu taşıma araçları içeri giremiyor yolun kıyısında bırakıyor taksiler jet gibi, motorsikletler yaya kaldırımın da. Bir acayip yer...

Kazada canı yanan kızımıza Allah şifa versin.