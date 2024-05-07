Tren İzmit Garı'nda da durdu, yolcular memnun kaldı

İstanbul-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı seferlerinin ilki, Söğütlüçeşme İstasyonu'ndan kalkan trenle yapıldı. Seferlerin başlaması dolayısıyla düzenlenen törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın ve AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler’in yanı sıra bazı AK Parti milletvekilleri de katıldı.

SELVİ DE KATILDI

İstanbul’dan başlayan Yüksek Hızlı Trenin bu ilk seferine ilimizden çok sayıda isim ve özellikle de Sivaslılar katıldı. Son yerel seçimler öncesinde AK Parti’den Körfez Belediye Başkan aday adayı olan, kentimizin tanınmış ve genç iş insanlarından Ferhat Selvi de düzenlenen bu ilk seferdeki yerini aldı.

5 SAAT 51 DAKİKADA SİVAS’A!

İzmit’ten direkt olarak 5 saat 51 dakika içinde Sivas’a giden YHT’nın ilk seferine katılan ve aynı zamanda Sivaslı olarak tanınan genç iş insanı Ferhat Selvi, “Güzel ve faydalı bir çalışma olmuş. Otobüsle çok daha zor koşullarda seyahat edilebiliyor, Yüksek Hızlı Tren ile neredeyse yolculuğunuzu hissetmeden yapabiliyorsunuz.

BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR ETTİ

Ayrıca başlangıçta direkt seferlerde trenin ilimizde durmayacağı açıklanmıştı. Ancak Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın başta olmak üzere devreye girenler sayesinde bu özel hizmetin İzmitlilerce de yararlanması sağlanmıştı. Emeği geçen ve bu güzel hizmetin hayata geçirilmesinde emekleri olan herkese teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

GÜLER İLE GÖRÜŞTÜ

Bu arada son seçimde Körfez Belediye Başkan aday adayı olan Ferhat Selvi, Sivas’ta düzenlenen tören sırasında yakından tanıdığı AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler ile de bir araya geldi. Güler, Selvi’ye kendisini YHT’nin ilk seferinde gördüğü için mutlu olduğunu dile getirdi.