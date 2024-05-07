Hürriyet baharın gelişini böyle kutladı

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ille Balkan dernekleri ortaklığıyla baharın müjdecisi ve doğanın uyanışını temsil eden Hıdırellez Bayramı, Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde doyasıya kutlandı. 3. Geleneksel Hıdırellez Şenliklerinde dilek ateşi yakıldı, maniler okundu.

HÜRRİYET, “UMUTLARIMIZIN YEŞERDİĞİ ZAMANLAR”

Programın açılış konuşmasını yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Hıdırellez’de bu yıl da sizlerle birlikte olmak çok güzel. Bugün Balkan Dernekleri Yerleşkemizde 3. Geleneksel Hıdırellez Şenliğimizde; birlik, umut ve bereketin simgesi olan Hıdırellez’i kutlamak için bir aradayız. Hıdırellez, doğanın uyanışını ve baharın müjdecisi olan bu özel gün, hepimiz için umutların yeşerdiği bir zamanı ifade eder.

“GELENEK VE GÖRENEKLERİMİZİ ÖNEMSİYORUZ”

Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Geleneksel Hıdırellez Şenliklerimiz, sizlerin de desteğiyle her geçen yıl daha da renkleniyor, daha da anlam kazanıyor. Her geçen yıl büyüyoruz. İzmit Belediyesi olarak, kültürlerimizi yaşatmak, geleneklerimizi gelecek nesillere aktarmak adına bu tür etkinliklere, gelenek ve göreneklerimize büyük önem veriyoruz. Kentimizin dört bir köşesinde halkımızı bir araya getiren bu etkinliklerle geleneklerimizi yaşatıyor, kentlilik bilincini de arttırıyoruz.

“GÜZEL BİR AKŞAM”

Şenliklerimiz kapsamında bu akşam, dilek ateşi etrafında toplanacak, dileklerimizi gökyüzüne bırakacağız. Manilerimizle sevdiklerimize seslenecek, gönüllerimizi birbirine daha da yakınlaştıracağız. Sevgili sanatçı arkadaşımız Murat Balkan ve İzmit Belediyesi Kent Orkestrası’nın müzikleriyle hep birlikte bizlere güzel bir akşam yaşatacak. İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları ekibimizin gösterileriyle kültürümüzün zenginliklerini bir kez daha gözler önüne sereceğiz.

“ZENGİN BİR KÜLTÜR”

Sahne İzmit, bu kentin evlatları. Bu kentin yetiştirdiği güzel gençler. Onlar bu kente sevdalılar ve var güçleriyle çalışıyorlar. Gençlerimizin alnından öpüyor, teşekkür ediyorum. Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde, farklı kökenden gelen insanlar olarak bir araya gelmemiz, İzmit’in ne denli hoşgörülü ve zengin bir kültüre sahip olduğunun en güzel göstergesidir. Hep birlikte, geçmişin ruhunu geleceğe taşıyor, köklerimizi onurlandırıyor ve birlikte daha güzel bir dünya hayal ediyoruz.

“HIDIRELLEZ BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN”

Bu özel günü bizimle birlikte kutladığınız için teşekkür ediyorum. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Her daim öncülük eden Balkan dernekleri başkan ve yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Burada çok emekleri var. Herkese iyi eğlenceler diliyorum. Hıdırellez bayramımız kutlu olsun.

DERNEK BAŞKANINDAN YERLEŞKE TEŞEKKÜRÜ

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Yüksel Öztürk, “Balkan Dernekleri Yerleşkesi’ni camiamıza kazandırdığı için Sayın Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu sene 3’üncüsü düzenlenen Hıdırellez Şenlikleri yine çok güzel oluyor. Bugün bizlerle olan tüm camiamıza teşekkür ediyorum. Herkese iyi eğlenceler diliyorum” dedi.

KEYİFLİ BİR AKŞAM GEÇİRDİLER

Konuşmaların ardından sanatçı Murat Balkan ve İzmit Belediyesi Kent Orkestrası, Rumeli türküleriyle unutulmaz bir konsere imza attı. Ardından Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu birbirinden güzel dans gösterileriyle coşkuyu arttırdı. Gece boyunca devam eden etkinliklerle İzmitliler keyifli vakit geçirdi.