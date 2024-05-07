2 milyon TL’nin 32 günlük getirisi uçtu

ING
Faiz Oranı: %55
Net Kazanç: 88.961,75 TL
Vade Sonu Tutar: 2.088.961,75 TL
TÜRKİYE ^3FİNANS
Kâr Payı Oranı: %50
Net Kazanç: 80.874,32 TL
Vade Sonu Tutar: 2.080.874,32 TL
HAYAT FİNANS
Kâr Payı Oranı: %52,46
Net Kazanç: 84.853,33 TL
Vade Sonu Tutar: 2.084.853,33 TL
FİBABANK
Faiz Oranı: %56
Net Kazanç: 90.579,23 TL
Vade Sonu Tutar: 2.090.579,23 TL
ODEA
Faiz Oranı: %54
Net Kazanç: 87.344,26 TL
Vade Sonu Tutar: 2.087.344,26 TL
DENİZ BANK
Faiz Oranı: %54
Net Kazanç: 87.344,26 TL
Vade Sonu Tutar: 2.087.344,26 TL
ON PLUS
Faiz Oranı: %51
Net Kazanç: 82.491,8 TL
Vade Sonu Tutar: 2.082.491,8 TL
ANADOLU BANK
Faiz Oranı: %55
Net Kazanç: 88.961,75 TL
Vade Sonu Tutar: 2.088.961,75 TL
ENPARA
Faiz Oranı: %54
Net Kazanç: 87.344,26 TL
Vade Sonu Tutar: 2.087.344,26 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: %49
Net Kazanç: 79.256,83 TL
Vade Sonu Tutar: 2.079.256,83 TL
GARANTİ
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 74.404,37 TL
Vade Sonu Tutar: 2.074.404,37 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: %58
Net Kazanç: 93.814,21 TL
Vade Sonu Tutar: 2.093.814,21 TL
AKBANK
Faiz Oranı: %55
Net Kazanç: 88.961,75 TL
Vade Sonu Tutar: 2.088.961,75 TL
VAKIF BANK
Faiz Oranı: %50
Net Kazanç: 2.080.874,32 TL
Vade Sonu Tutar: 2.080.874,32 TL
HALK BANK
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 69.551,91 TL
Vade Sonu Tutar: 2.069.551,91 TL
QNB FİNANS
Faiz Oranı: %42,75
Net Kazanç: 69.147,54 TL
Vade Sonu Tutar: 2.069.147,54 TL
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.