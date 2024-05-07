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2 milyon TL’nin 32 günlük getirisi uçtu

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bırakınca bankalar müşterilerini mevduata çekmeye çalıştı. Merkez'in kararı sonrası mevduat faizleri getirisi uçtu… İşte banka banka oranlar...

2 milyon TL’nin 32 günlük getirisi uçtu mask

ING

Faiz Oranı: %55
Net Kazanç: 88.961,75 TL
Vade Sonu Tutar: 2.088.961,75 TL

TÜRKİYE ^3FİNANS

Kâr Payı Oranı: %50
Net Kazanç: 80.874,32 TL
Vade Sonu Tutar: 2.080.874,32 TL

HAYAT FİNANS

Kâr Payı Oranı: %52,46
Net Kazanç: 84.853,33 TL
Vade Sonu Tutar: 2.084.853,33 TL

FİBABANK

Faiz Oranı: %56
Net Kazanç: 90.579,23 TL
Vade Sonu Tutar: 2.090.579,23 TL

ODEA

Faiz Oranı: %54
Net Kazanç: 87.344,26 TL
Vade Sonu Tutar: 2.087.344,26 TL

DENİZ BANK

Faiz Oranı: %54
Net Kazanç: 87.344,26 TL
Vade Sonu Tutar: 2.087.344,26 TL

ON PLUS

Faiz Oranı: %51
Net Kazanç: 82.491,8 TL
Vade Sonu Tutar: 2.082.491,8 TL

ANADOLU BANK

Faiz Oranı: %55
Net Kazanç: 88.961,75 TL
Vade Sonu Tutar: 2.088.961,75 TL

ENPARA

Faiz Oranı: %54
Net Kazanç: 87.344,26 TL
Vade Sonu Tutar: 2.087.344,26 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %49
Net Kazanç: 79.256,83 TL
Vade Sonu Tutar: 2.079.256,83 TL

GARANTİ

Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 74.404,37 TL
Vade Sonu Tutar: 2.074.404,37 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %58
Net Kazanç: 93.814,21 TL
Vade Sonu Tutar: 2.093.814,21 TL

AKBANK

Faiz Oranı: %55
Net Kazanç: 88.961,75 TL
Vade Sonu Tutar: 2.088.961,75 TL

VAKIF BANK

Faiz Oranı: %50
Net Kazanç: 2.080.874,32 TL
Vade Sonu Tutar: 2.080.874,32 TL

HALK BANK

Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 69.551,91 TL
Vade Sonu Tutar: 2.069.551,91 TL

QNB FİNANS

Faiz Oranı: %42,75
Net Kazanç: 69.147,54 TL
Vade Sonu Tutar: 2.069.147,54 TL

# türkiye

07 May 2024 - 15:12 - Ekonomi

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