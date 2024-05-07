Sakaryaspor taraftarı Kocaelispor maçına alınmayacak!

Kocaelispor Kulübü, kararı sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu:
"02.05. 2024 tarihinde saat 14.00'te toplanan Kocaeli İl Spor Güvenlik Kurulu'nun 2024/05 sırasında kayıtlı kararı ile 11 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da oynayacağımız Sakaryaspor müsabakasında misafir seyirci alınmayacağına dair karar alınmıştır. İlgili karar Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili kulübe tebliğ edilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.