Sakaryaspor taraftarı Kocaelispor maçına alınmayacak!

Kocaelispor Kulübü, kararı sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu:

"02.05. 2024 tarihinde saat 14.00'te toplanan Kocaeli İl Spor Güvenlik Kurulu'nun 2024/05 sırasında kayıtlı kararı ile 11 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da oynayacağımız Sakaryaspor müsabakasında misafir seyirci alınmayacağına dair karar alınmıştır. İlgili karar Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili kulübe tebliğ edilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."