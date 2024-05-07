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Sakaryaspor taraftarı Kocaelispor maçına alınmayacak!

Trendyol 1. Lig 34. hafta maçında Sakaryaspor'un Kocaelispor'a konuk olacağı maça deplasman tribünü alınmama kararı alındı.

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Sakaryaspor taraftarı Kocaelispor maçına alınmayacak! mask

Kocaelispor Kulübü, kararı sosyal  medya hesapları üzerinden duyurdu:

"02.05. 2024 tarihinde saat 14.00'te toplanan Kocaeli İl Spor Güvenlik Kurulu'nun 2024/05 sırasında kayıtlı kararı ile 11 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da oynayacağımız  Sakaryaspor müsabakasında misafir seyirci alınmayacağına dair  karar alınmıştır. İlgili karar  Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili kulübe tebliğ edilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."
# türkiye, 2024, medya, karar, Kocaelispor, Sakaryaspor

07 May 2024 - 15:24 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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