ÇYDD Kandıra Şubesi İzmit’te bir okula Atatürk posteri ve Türk Bayrağı hediye etti!

ÇYDD Kandıra Şubesi Başkanı Sevim Deren ve yönetim kurulu üyeleri başarılı çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Daha önce okullara Atatürk posteri ve Atatürk köşesi yapan Deren, bu kez İzmit Tavşantepe’de bulunan Tavşantepe İlkokulu’na Atatürk posteri ve Türk Bayrağı köşesi hediye etti. Bugün Tavşantepe İlkokulu’nda 14.00’da açılış töreni düzenlendi. Törene ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, ÇYDD yönetim kurulu üyeleri, Tavşantepe İlkokulu Müdürü Sahil Ünel, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Konuşmalar ile başlayan tören öğrencilerin halk oyunu töreniyle sona erdi.

HEPİNİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Açılış töreninde kısa bir konuşma yapan Tavşantepe İlkokulu Müdürü Salih Ünel, “Kıymetli öğretmenlerim, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz diyerek Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanımız sayın Sevim Deren hanımefendinin öncülüğünde burada Atatürk posteri ve Türk Bayrağının açılışını yapmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ediyorum. Bu açılış törenine katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'mizin ilelebet var olması ve payidar olması diliyorum” dedi.

ATATÜRK’ÜN İZİNDEYİZ

Tavşantepe İlkokulu Müdürü Salih Ünel’in ardından konuşan ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “Sevgili öğrenciler sizin için Atatürk’ümüzü karşınıza getirdik. Sabah okula geldiğinizde selam vereceksiniz değil mi. Biz Atatürk’le ilgili olan çalışmalarımızı sonuna kadar yapmak istiyoruz. Atatürk’ün yolunda ve Atatürk’ün izindeyiz. Ben çocuklarımıza bir söz vermek istiyorum. Okullar tatil olmadan birkaç gün önce fuarda lunaparka davet ediyoruz. Bizden böyle bir istekte bulundukları için okul yönetimine ve müdürümüze biz teşekkür ediyoruz”