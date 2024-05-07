Müteahhitin 24 daireyi 50 kişiye satıp kaçtığı bina yıkıldı

Darıca ilçesinde müteahhit Y.D., 2008 yılında inşasına başladığı binadaki 24 daireyi, 50 kişiye sattıktan sonra yaklaşık 2,5 milyon TL ile kaçtı. Dolandırılan vatandaşlar haklarını hukuk yoluyla ararken, aradan geçen 16 yılda yarım kalan inşaat madde bağımlılarının mesken tuttuğu yer haline geldi. Binanın yapıldığı arsanın sahibi, yakın zamanda başka bir inşaat firması ile anlaştı. Mağdurlarla görüşerek anlaşmaya varan inşaat firması, atıl durumdaki binayı yeniden yapmak amacıyla bugün iş makineleri ile yıktı.