Darıca ilçesinde müteahhit Y.D., 2008 yılında inşasına başladığı binadaki 24 daireyi, 50 kişiye sattıktan sonra yaklaşık 2,5 milyon TL ile kaçtı. Dolandırılan vatandaşlar haklarını hukuk yoluyla ararken, aradan geçen 16 yılda yarım kalan inşaat madde bağımlılarının mesken tuttuğu yer haline geldi. Binanın yapıldığı arsanın sahibi, yakın zamanda başka bir inşaat firması ile anlaştı. Mağdurlarla görüşerek anlaşmaya varan inşaat firması, atıl durumdaki binayı yeniden yapmak amacıyla bugün iş makineleri ile yıktı.
- Asayiş
Müteahhitin 24 daireyi 50 kişiye satıp kaçtığı bina yıkıldı
Darıca ilçesinde, müteahhidin 16 yıl önce 24 daireyi 50 kişiye satarak kaçması nedeniyle inşaat halinde atıl kalan bina, arsa sahibinin yeni bir inşaat firması ile anlaşmasıyla bugün iş makineleri ile yıkıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.