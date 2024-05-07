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Müteahhitin 24 daireyi 50 kişiye satıp kaçtığı bina yıkıldı

Darıca ilçesinde, müteahhidin 16 yıl önce 24 daireyi 50 kişiye satarak kaçması nedeniyle inşaat halinde atıl kalan bina, arsa sahibinin yeni bir inşaat firması ile anlaşmasıyla bugün iş makineleri ile yıkıldı.

Demirören Haber Ajansı
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Müteahhitin 24 daireyi 50 kişiye satıp kaçtığı bina yıkıldı mask
Müteahhitin 24 daireyi 50 kişiye satıp kaçtığı bina yıkıldı
Müteahhitin 24 daireyi 50 kişiye satıp kaçtığı bina yıkıldı
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Darıca ilçesinde müteahhit Y.D., 2008 yılında inşasına başladığı binadaki 24 daireyi, 50 kişiye sattıktan sonra yaklaşık 2,5 milyon TL ile kaçtı. Dolandırılan vatandaşlar haklarını hukuk yoluyla ararken, aradan geçen 16 yılda yarım kalan inşaat madde bağımlılarının mesken tuttuğu yer haline geldi. Binanın yapıldığı arsanın sahibi, yakın zamanda başka bir inşaat firması ile anlaştı. Mağdurlarla görüşerek anlaşmaya varan inşaat firması, atıl durumdaki binayı yeniden yapmak amacıyla bugün iş makineleri ile yıktı.

07 May 2024 - 15:32 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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