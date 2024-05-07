Sakaryaspor maçına olağanüstü ilgi

BİLETLER KAPIŞ KAPIŞ

Kocaelispor’un cumartesi günü oynayacağı tarihi Sakaryaspor maçına çok yoğun ilgi var. Biletler adeta kapış kapış gidiyor

TÜKENMEK ÜZERE

Cumartesi günü Sakaryaspor ile kritik maça çıkacak olan temsilcimiz Kocaelispor’da, maç biletleri saatler içerisinde tükenme noktasına geldi. Hem ezeli rekabetin olması, hem 3’ncü olarak tek maçla direkt Süper Lig’e yükselme ihtimali heyecanı, hem de bilet fiyatlarında indirime gidilmesi maça yoğun ilgi olmasına sebep oldu. Passolig ve KS Store üzerinden binlerce taraftar bilet almaya devam ediyor.