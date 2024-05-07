Sakaryaspor maçına olağanüstü ilgi

BİLETLER KAPIŞ KAPIŞ
Kocaelispor’un cumartesi günü oynayacağı tarihi Sakaryaspor maçına çok yoğun ilgi var. Biletler adeta kapış kapış gidiyor
TÜKENMEK ÜZERE
Cumartesi günü Sakaryaspor ile kritik maça çıkacak olan temsilcimiz Kocaelispor’da, maç biletleri saatler içerisinde tükenme noktasına geldi. Hem ezeli rekabetin olması, hem 3’ncü olarak tek maçla direkt Süper Lig’e yükselme ihtimali heyecanı, hem de bilet fiyatlarında indirime gidilmesi maça yoğun ilgi olmasına sebep oldu. Passolig ve KS Store üzerinden binlerce taraftar bilet almaya devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.