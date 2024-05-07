Katliam gibi kazada yeni gelişme: Şoför tutuklandı!

Kaza, dün sabah İslahiye ilçesi Hassa kara yolu Ağabeyi mevkiinde meydana geldi. Hatay’ın Hassa ilçesi istikametinden Gaziantep’in İslahiye ilçesine giden Mehmet Göğüş yönetimindeki 56 AAB 043 plakalı beton tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek İslahiye ilçesinden Hassa ilçesi yönüne seyreden Latif Örs yönetimindeki 27 K 2127 plakalı yolcu minibüsüne çarpmıştı.
Feci kazada 9 kişi hayatını kaybederken 1’i ağır 11 kişi de yaralanmıştı. Kazayla ilgili yürütülen soruşturmada tanker şoförü Mehmet Göğüş tutuklanırken minibüs şoförü Latif Örs yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.