Acun Ilıcalı kalemlerini kırdı

İngiltere Championship'in son haftasında Hull City Plymouth ile kozlarını paylaştı.
Home Park’ta oynanan mücadelede Hull City rakibine 1-0 mağlup oldu.
Bu sonucun ardından sezonu 70 puanla 7. Bitiren Hull City play-off’a katılma şansını kaybetti.
Yapılan onca transfer ve harcanan paranın ardından hayal kırıklığı yaşayan Acun Ilıcalı’dan sezonun bitmesi ile flaş bir karar geldi.
Teknik heyet ile önümüzdeki günlerde bir toplantı gerçekleştirecek olan Ilıcalı’nın kadroda köklü değişiklikler yapması bekleniyor.Sezonun bitmesinin ardından açıklamalarda bulunan Liam Rosenior ise konuya ilişkin, "Muhtemelen dört gün boyunca aralıksız uyuyacağımi. Ailem ve arkadaşlarımla biraz vakit geçireceğim. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var çünkü günün 24 saati buradayım ama aynı zamanda oyuncularla da çok önemli toplantılarım var. Ayrıca Acun Ilıcalı ve Tan Kesler'le de görüşmelerim olacak" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.