Mektebim Koleji Bilgi Küpü Kampüsleri Öğrencileri Kariyer Gününde geleceği keşfetti

MEKTEBİM KOLEJİ BİLGİ KÜPÜ KAMPÜSLERİ öğrencilerine gelecekteki kariyerleri hakkında ilham verici bir etkinlik düzenlendi. 30 Nisan Salı günü düzenlenen Kariyer Günü etkinliğinde öğrenciler çeşitli mesleklerden başarılı konuklarla bir araya geldi ve farklı meslekler hakkında bilgi sahibi oldu. Etkinlikte Doktor, Mimar, Mühendis gibi alanlarında uzman konuklar öğrencilere kendi kariyer deneyimlerini ve meslekleri hakkındaki önemli bilgileri paylaştılar. Öğrenciler, etkinlik boyunca interaktif sunumlar ve atölye çalışmaları aracılığıyla farklı mesleklerin inceliklerini keşfetme fırsatı buldular.Kariyer Günü etkinliğinin amacı, öğrencilere gelecekteki meslek seçimlerine daha bilinçli ve ilgili bir şekilde karar vermelerine yardımcı olmak. Bu etkinlik, öğrencilerin kariyer hedeflerine odaklanmalarına ve ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak bir deneyim oldu.