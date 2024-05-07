Hürriyet Fevziye tuvaletini de bedava yaptı!

İzmit Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısı bugün belediye binasında bulunan meclis toplantı salonunda yapıldı. Toplam 21 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Başkanlık yaptı. Meclis toplantısının başında AKP'li Meclis Üyesi İpar Katre, anneler günü nedeni ile kısa bir konuşma yaptı.
GÜNDEM FEVZİYE TUVALETİ
Meclis toplantısının ilk gündem maddesinde İzmit Fevziye Camii’nin tuvaletlerinin ücretsiz olması maddesi görüşüldü. Geçtiğimiz ay meclis toplantısında gündeme gelen madde komisyona havale edilmişti. Madde oy birliği ile meclisten geçti
2026’DA BİTECEKTİ
Bilindiği üzere İzmit Belediyesi, Nevzat Doğan döneminde tuvalet için ihaleye çıkmış ve 8 yıllık sözleşme ile umumi tuvalet özel bir işletmeye verilmişti. Ücreti sürekli artan tuvalet son olarak 9 TL’ye ulaşmış ve vatandaşların tepkisine neden olmuştu. Yeni Cuma’da bulunan tuvaletin ücretsiz olarak hizmet vermeye başlaması ile birlikte Fevziye için de aynı hizmet belediyeden talep edildi. Bugün toplanan belediye meclisinde 2026 yılında bitecek tuvalet ihalesi iptal edilmek üzere oylamaya yapıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.