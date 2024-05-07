İzmit Belediyesi'ne oy çokluğuyla 170 milyon lira kredi yetkisi!

İzmit Belediyesi’nin Mayıs ayı meclis toplantısı, bugün Belsa Plaza’da bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. İzmit Beleidye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in başkanlık yaptığı toplantıda 22 gündem maddesi görüşüldü. AK Parti Meclis üyesi İbrahim Efe’nin görevinden istifa etmesi sebebiyle yeni Meclis üyesi Çetin Çomaklı da AKP sıralarındaki yerini aldı. Çomaklı, Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun üyesi oldu.

FEVZİYE TUVALETİ İHALESİ İPTAL

Meclis toplantısı, önergelerin okunmasıyla başladı. Dünya Folklor Birliği’ne üye olunması ve protokol yetkisini içeren madde oy birliği ile kabul edildi. Nisan ayı meclis toplantısında komisyona havale edilen Fevziye Cami tuvaletinin ihalesinin iptal edilmesini içeren madde, bu toplantıda oylandı. İlgili madde de oy birliği ile kabul edildi.

KARAGÖZ: UCU AÇIK

Belediyenin farklı projelerde kullanılmak üzere 170 milyon liralık kredi talebi Meclis toplantısında tartışmalara yol açtı. Madde ile ilgili söz alan MHP Grup Başkanvekili Okan Karagöz, “Muhalefet şerhi koymaya karar verdik. 170 milyonluk krediye şerh koymadık. Ucu açık olduğu için karşı çıktık. Bu kredinin ödeme planı olmadığı ve nerede kullanılacağını bilmediğimiz için karşı çıkıyoruz” dedi.

HÜRRİYET: İHTİYAÇ OLURSA KULLANILACAK

Karagöz’e cevap veren Fatma Kaplan Hürriyet, “Bankaların kredi şartlarının nasıl olacağını bilmiyoruz. Mecbur kredilere ihtiyaç olması halinde özel bankaları tercih etmek zorunda kalıyoruz. Çünkü İller Bankası’ndan alamıyoruz. Biz ne olur ne olmaz diye bu krediyi çekeceğiz. İhtiyaç olursa kullanırız diye çekmek istiyoruz. Sözünü vereyim, bu kredi kullandıldığında hesabını sizlere veririm” dedi. Kredi yetkisini içeren madde oy çokluğu ile kabul edildi.

SERMAYE AKTARIMI TARTIŞMA YARATTI

Meclis’te, belediyenin iştirak şirketlerinden olan SARBAŞ’a 25 milyon liralık sermaye aktarımı gündeme geldi. AKP'li Meclis üyesi Hayrettin Ünlü, “İzmit Sarbaş şirketi ile ilgili serrmaye artışı talebi Meclis’e geldi. Ünlü, “Sarbaş şirketinin 9’uncu ay itibariyle 35 milyon TL borcu vardı. Böyle bir şirkete 25 milyon sermaye artışı istiyorsunuz. Bu şirket iflas mı etti? 170 milyonluk krediden bu şirkete mi aktaracaksınız?” dedi.

HÜRRİYET: AYNİ OLARAK AKTARACAĞIZ

Ünlü’ye cevap veren Hürriyet, “Bu şirket halk odaklı hizmet ediyor. Birçok hizmetimiz bu şirket üzerinden devam ediyor. Bu artış mal varlığını korumak ile alakalı. 170 milyonluk krediyi aktarmak gibi bir algı yarattı Hayrettin Ünlü. Biz şu an krediyi çekiyoruz demedik. Sermayenin çoğunluğunu da ayni olarak aktaracağız” ifadelerini kullandı. Sermaye artış talebini içeren madde oy çokluğu ile kabul edildi. Belediyenin 2023 yılı kesin hesabı ise Meclis toplantısının ikinci oturumu olan 15 Mayıs Cuma günü görüşülecek.