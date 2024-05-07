07 May 2024 - 16:24- Spor G:

İtalya-Türkiye maçının misafir tribün biletleri satışa sunuldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın İtalya Milli Takımı ile oynayacağı maçın misafir tribün biletleri satışa çıktı.

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İtalya-Türkiye maçının misafir tribün biletleri satışa sunuldu mask

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 4 Haziran Salı günü deplasmanda İtalya ile oynayacağı maçın misafir tribün biletleri satışa çıkarıldı. 

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 4 Haziran'da deplasmanda İtalya ile oynayacağı özel müsabakanın misafir takım tribün bilet satış organizasyonu ev sahibi federasyon tarafından gerçekleştirilmektedir. Misafir tribün biletleri bugün itibarıyla satışa çıkarılmıştır" ifadeleri yer aldı. 

Bologna kentindeki Renato Dall'Ara Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçı izlemek isteyen taraftarların, https://figc.vivaticket.it  internet sitesi üzerinden bilet satın alabileceği bildirildi. 
# 2024, türkiye, internet, Avrupa

07 May 2024 - 16:24 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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