07 May 2024 - 17:02- Gündem G:

Kocaeli’de 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım devam edecek!

Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt 65 yaş ve üzeri vatandaşların ücretsiz binişleri ile ilgili açıklama yaptı. Kurt Kocaeli’deki durumla ilgili yaptığı açıklamasında, “Kocaeli’de böyle bir durum yok. Daha önce bu konu görüşüldü ama Kocaeli için değişen bir şey yok ücretsiz ulaşım devam edecek” ifadelerini kullandı.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Kocaeli’de 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım devam edecek! mask
Kocaeli’de 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım devam edecek!
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Türkiye genelinde 65 yaş üstü ücretsiz ulaşımla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ankara başta olmak üzere birçok şehirde, 60-65 yaş arası ücretsiz ulaşım politikaları iptal edilirken Kocaeli’de uygulamanın sona erip ermeyeceği merak konusu oldu. Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, Kocaeli’deki 65 yaş üzeri vatandaşların ulaşımı ücretsiz kullanıp kullanamayacağı ile ilgili tartışmalara son koyacak açıklamayı yaptı.

ÜCRETSİZ KULLANIM DEVAM EDECEK

Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, “Diğer illerde iptalin gündeme gelmesiyle birlikte Kocaeli’de de benzer bir durum olup olmayacağı merak ediliyor vatandaşlar tarafından ancak Kocaeli'de herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Biz bu konuyu daha önce görüştük zaten. Daha önce yaptığımız görüşmeler sonucu aldığımız kararda 65 yaş üzeri vatandaşların ücretsiz seyahatleriyle ilgili düzenleme yapılmış ve şoförlere aylık biniş kadar ödeme yapılması kararlaştırılarak sorun çözülmüştü. Bu konuda bir sıkıntı olmayacak ve ücretsiz kullanım devam edecek” şeklinde konuştu.

Kocaeli’de 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım devam edecek!

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07 May 2024 - 17:02 - Gündem

Mahreç  Aygün Baş

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Yorumlar

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Emekli Hacı - Başkan çok iyi yaptın, evde parkta bahçede oturmak iyi olmuyor, tüm bu işin altına elini koyanları teşekkür ediyorum

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Mayıs 17:45

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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