Kocaeli’de 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım devam edecek!

Türkiye genelinde 65 yaş üstü ücretsiz ulaşımla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ankara başta olmak üzere birçok şehirde, 60-65 yaş arası ücretsiz ulaşım politikaları iptal edilirken Kocaeli’de uygulamanın sona erip ermeyeceği merak konusu oldu. Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, Kocaeli’deki 65 yaş üzeri vatandaşların ulaşımı ücretsiz kullanıp kullanamayacağı ile ilgili tartışmalara son koyacak açıklamayı yaptı.

ÜCRETSİZ KULLANIM DEVAM EDECEK

Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, “Diğer illerde iptalin gündeme gelmesiyle birlikte Kocaeli’de de benzer bir durum olup olmayacağı merak ediliyor vatandaşlar tarafından ancak Kocaeli'de herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Biz bu konuyu daha önce görüştük zaten. Daha önce yaptığımız görüşmeler sonucu aldığımız kararda 65 yaş üzeri vatandaşların ücretsiz seyahatleriyle ilgili düzenleme yapılmış ve şoförlere aylık biniş kadar ödeme yapılması kararlaştırılarak sorun çözülmüştü. Bu konuda bir sıkıntı olmayacak ve ücretsiz kullanım devam edecek” şeklinde konuştu.