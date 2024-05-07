07 May 2024 - 17:23- Gündem G:

Ersoy'dan Gündoğdu'ya ziyaret

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Ersoy'dan Gündoğdu'ya ziyaret mask

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, İçişleri Bakan Müşaviri olarak atanan Balamir Gündoğdu’yu makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar dileyerek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.Ziyarette, karşılıklı olarak güncel konular üzerinde görüş alış verişinde bulunuldu.İçişleri Bakan Müşaviri Balamir Gündoğdu’da, ziyaretten duyduğu memnuniyetini belirterek, ziyaretinden dolayı İdris Ersoy’a teşekkür etti.Ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesi ile nihayete erdi.
# yeni, hizmet

07 May 2024 - 17:23 - Gündem

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