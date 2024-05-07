Hürriyet’ten Akp’li meclis üyesine:  “Geçmiş dönemde dini tesisleri satışa çıkarmışsınız!”

SGK DÜŞÜK BEDEL BELİRLEMİŞTİ

İzmit Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısında, SGK çok düşük bedel biçtiği için güncel bedel üzerinden fiyatları belirlenecek araziler gündeme geldi. Mezarlık alanların satışı iddialarını gündeme getirmeye çalışan AKP Meclis Üyesi Hayrettin Ünlü’ye en güzel cevabı Başkan Hürriyet verdi.

SİZ MECLİS ÜYESİYKEN HİZMET BİNALARINI SATMIŞSINIZ

Başkan Hürriyet, “Listede yer alan önemli 6 arazimizi listeden çıkardık. Hayrettin Bey, siz meclis üyesi iken dini tesisleri satışa çıkarmışsınız. Kimsesiz çocuk yurdunu, köy yerleşik alanında köy odası ve arsası ile hizmet binasını satmışsınız. Biz ise halk adına davranıyoruz ve ne mezarlık alanlarını ne de böyle yerleri satmıyoruz. Bunların dışında kalan ve SGK’ya daha alt bedelle takası kabul edilen yerleri daha alt bedelle takas yapmak yerine rayiç bedel üzerinden satış yapmak istiyoruz. Belsa B Blok satışında olduğu gibi araziler yok pahasına düşük bedelle satılsın istemiyoruz. Kurum lehine davranıyoruz. Kelimelerle oynayarak farklı bir algı oluşturmaya çalışmayın” dedi.