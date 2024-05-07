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Fenerbahçe'de başkan Ali Koç PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün resmi youtube hesabında yayınlanan açıklamaları sonrası "sportmenliğe aykırı hareketi'' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç PFDK'ya sevk edildi mask

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu sevkleri açıklandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün, 03.05. 2024 tarihinde Kulüp Başkanı Yıldırım Ali Koç'un basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda yer alan beyanlarının kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanması suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

YILDIRIM ALİ KOÇ'un (Fenerbahçe A.Ş. Kulübü Başkanı) 03.05.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabında (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
# türkiye, karar, medya, 2024

07 May 2024 - 19:29 - Spor

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