Fenerbahçe'de başkan Ali Koç PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu sevkleri açıklandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün, 03.05. 2024 tarihinde Kulüp Başkanı Yıldırım Ali Koç'un basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda yer alan beyanlarının kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanması suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
YILDIRIM ALİ KOÇ'un (Fenerbahçe A.Ş. Kulübü Başkanı) 03.05.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabında (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.