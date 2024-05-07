07 May 2024 - 20:06 - Asayiş

Sinan Ateş iddianamesi kabul edildi

İçerisinde neden öldürüldüğünü belli olmayan ve eşi Ayşe Ateş'in suç duyurularının yer almadığı Sinan Ateş iddianamesi kabul edildi.