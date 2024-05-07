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Sinan Ateş iddianamesi kabul edildi

İçerisinde neden öldürüldüğünü belli olmayan ve eşi Ayşe Ateş'in suç duyurularının yer almadığı Sinan Ateş iddianamesi kabul edildi.

Sinan Ateş iddianamesi kabul edildi mask

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin 22 tutuklu şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti.
# ceza, Ankara

07 May 2024 - 20:06 - Asayiş

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