Karamürselli Balıkçılar CHP'li Yıldızlı ile birlikte TBMM'de!

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, geçtiğimiz hafta Ereğli Su Ürünleri Kooperatifine yapmış olduğu ziyarette balıkçıların sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisine taşıyacağının sözünü vermiş ve ilk TBMM Grup Toplantısına balıkçılar ile katılacağını açıklamıştı.

Bugün gerçekleştirilen TBMM Grup Toplantısında CHP Kocaeli Milletvekili Harun Yıldızlı ile birlikte yerini alan balıkçılara CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu ve Karamürsel Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Abanoz da eşlik etti. Balıkçılar, grup toplantısının devamında sorunlarını dile getirmek için CHP Sinop Milletvekili, TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Üyesi Barış Karadeniz ve Kocaeli Milletvekilleri Mühip Kanko ve Nail Çiler ile bir araya geldiler.

Görüşme sonrasında milletvekilleri ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret eden Ereğli Su Ürünleri Kooperatifi üyeleri, sektörde yaşamış oldukları sıkıntıları burada bir kez daha CHP Genel Başkanı ve milletvekilleri ile paylaştılar.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret ettikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisinden ayrılan Ereğli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömür Bayraktar ve kooperatif üyeleri, kendilerini TBMM’ye davet ederek sorunlarının çözümü için destek olan CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı başta olmak üzere, ziyaret süresince yanlarında bulunan Kocaeli Milletvekilleri Muhip Kanko, Nail Çiler, Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ve kendilerine zaman ayıran Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’e teşekkür ettiklerini ifade ettiler.