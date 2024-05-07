4 ilçede elektrikler kesilecek! 8 Mayıs Çarşamba Kocaeli Elektrik Kesintileri...

|KANDIRA
|GONCAAYDIN
|ÖMERLI MEVKII, ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER
|08.05. 2024
|09:00
|15:30
|DİLOVASI
|DURAKLI, EMEK
|BOSNA CD., YENİYOL SK.
|08.05.2024
|09:00
|15:00
|KANDIRA
|BALLAR, CEBECI, CEBECİ, KEFKEN
|12. SK., 128., 13. SK., 19. SK., 19018, 20. SK., 21. SK., 24. SK., 25. SK., 29 EKIM, 29 EKİM CD., 29. SK., 3. SK., 30. SK., 32. SK., 33. SK., 35. SK., 4. SK., 5. SK., 6. SK., 7. SK., ALPKAYA SK., AMASYA SK., AMBAR, AMBAR SK., ANIL SK., AŞAĞINEVRİN, AŞIR SK., ATA CD., ATLAMA YANI, ATLAMA YANI SK., AYKANAT, AYKANAT SK., AYTÜRÜ SK., BAHAR SK., BALÇIK, BALÇIK CD., BARBAROS SK., BAYIR, BAYRAM SK., BERİL SK., BESTE SK., BİRLİK SK., BOZTURGUT SK., BURCU, BURCU SK., BUSE SK., CANAN SK., CANSU. SK., CEBECI, CEBECI ATATÜRK, CEBECI BULVAR, CEBECI CAN, CEBECI CUMHURIYET, CEBECI CUMHURIYET CD., CEBECI DAR, CEBECI DEFNE, CEBECI DOGAN, CEBECI INCE, CEBECI INCE SK., CEBECI MARTI, CEBECI MENEKSE, CEBECI MENEKSE SK., CEBECI OZAN, CEBECI YAMAÇ, CEBECI YONCA, CEBECİ BULVAR, CEBECİ BULVARI CD., CEBECİ CD, CUMHURİYET CD., ÇAGDAS, ÇAĞDAŞ SK., ÇAKAR SK., ÇAKIR, ÇALIK, ÇAMKONAK, ÇAMKONAK CD., ÇAMLIK CD., ÇARDAK SK., ÇELİK SK., ÇELİK. SK., ÇOBANKUYU CD., ÇORUH SK., ÇUKURDERE, ÇUKURDERE CD., DAMLA SK., DAR SK., DAVUT KAPTAN SK., DEFNE SK., DEMİR CD., DEMOKRASI, DEMOKRASİ CD., DENİZ SK., DERYA SK., DOĞAN SK., DUTLAR SK., DÜZLER, DÜZLER CD., EBRU SK., EKŞİ SK., ENGIN, ENGIN SK., ERGÜL SK., ERİKLİ SK., EROGLU, ESEN, FAHRİ SK., FİLİZ SK., FURKAN SK., GEZİCİ SK., GİRİŞ SK., GÖKÇE SK., GÖKDAG, GÖKDAĞ SK., GÖKTEPE SK., GÖLOVA, GÖLOVA SK., GÖLYANI, GÖLYANI SK., GÜLLEP, GÜLLEP SK., GÜLMÜS, GÜLMÜŞ SK., GÜNAY SK., GÜNEŞ SK., GÜRGEN SK., HAKKI ORUÇ SK., ILAYDA, ILAYDA SK., IŞIK SK., İLAYDA SK., İNCE SK., KANAL, KANAL SK., KAPTAN SK., KARAKULLUKÇU, KARAKULLUKÇU SK., KARANFİL SK., KARAYEL SK., KARSILAR, KARŞILAR SK., KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN CANAN, KEFKEN CANSU, KEFKEN ÇELIK, KEFKEN DERYA, KEFKEN DERYA SK., KEFKEN HILAL, KEFKEN KAPTAN, KEFKEN LIMAN, KEFKEN MERCAN., KEFKEN MUTLU, KEFKEN OZAN, KEFKEN POYRAZ, KEFKEN SELVI, KEFKEN SENOL, KEFKEN ZAMBAK, KENT, KENT SK., KILIÇ SK., KINALI, KINALI SK., KIR SK., KIROGLU, KIROĞLU SK., KIŞLA SK., KIZILAY SK., KOCAMEŞELER SK., KOÇ SK., KOVANLIK, KOVANLIK SK., KÜTÜKÇÜ SK., LIDER, LİMAN SK., MARTI SK., MEHMETÇİK SK., MELEK SK., MELTEM SK., MERAL SK., MERCAN SK., MERKEZ CD., MESE, MESUT, MESUT SK., MEŞE SK., METEHAN, MEZARLIK SK., MINE, MINE SK., MİNE SK., MODA SK., MORMENEKSE, MUTLU SK., NEHİR SK., OKAN, OKAN SK., OZAN SK., ÖMÜR SK., ÖZCAN, ÖZCAN SK., ÖZDEMİR SK., PARK SK., PEMBE KAYALIK SK., POLATOGLU, POLATOĞLU SK., POYRAZ, POYRAZ SK., REŞAT REİS SK., RIDVANLAR MEVKII, SAHİL SK., SAKARYA SK., SARP SK., SEDA SK., SEHIT OGUZ KIR, SEHIT OGUZ KIR CD., SELVİ SK., SEN, SEN SK., SEVIL EKREM, SEVİL EKREM, SEYİT SK., SIRINEVLER, SÖGÜTLÜ, SÖĞÜTLÜ SK., ŞAHİN SK., ŞAKİR ŞENOL SK., ŞEKER SK., ŞEN SK., ŞENOL SK., ŞİRİNEVLER SK., TAHLISIYE, TAHLİSİYE CD., TASLI, TAŞLI SK., UFUK, UFUK SK., UGUR, UYGUR, UZUN SK., ÜNAL SK., YAGIZ, YAĞIZ SK., YAKAMOZ, YAKAMOZ SK., YALÇIN KAYA SK., YAMAÇ SK., YATAKAGZI, YATAKAĞZI CD., YİĞİT SK., YONCA SK., YÜKSEL SK.
|08.05.2024
|09:00
|15:30
|GÖLCÜK
|DÜZAĞAÇ, IPEK YOLU, İPEK YOLU, SIRINKÖY, ŞİRİNKÖY
|17 AĞUSTOS BULVAR, 496. SK., 500., 502/1. SK., 502/2. SK., 503. SK., 504., 504. SK., 504/1. SK., 505. SK., 506., 506. SK., 508. SK, 511. SK., 511/1., 511/1. SK., 511/2. SK., 512., 512. SK., 512/1., 512/1. SK., 512/2., 512/3. SK., 512/4., 512/4. SK., 513. SK., 574. SK., 604/1. SK., 645. SK., 646. SK., 646/1. SK., 646/3. SK., 647. SK., 647/1. SK., 656., 656. SK., 656/1. SK., 663. SK., ALI FUAT PASA, ALİ FUAT PAŞA CD., CELAL BAYAR, CELAL BAYAR CD., DICLE, DICLE CD., DİCLE CD., IPEK YOLU, MEHMET AKİF ERSOY CD., TURGUT ÖZAL, TURGUT ÖZAL CD.
|08.05.2024
|10:00
|15:00
|GÖLCÜK
|HASANEYN, HISAREYN MERKEZ, HİSAREYN MERKEZ, KARAKÖPRÜ, NIMETIYE, NİMETİYE, NÜZHETIYE, NÜZHETİYE, PANAYIR, YAZLIK MERKEZ, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ
|19 MAYIS CD., AKASYA SK., AKSOY, AKSOY CD., AKYOL SK., ALI ÖZDEMIR, ALİ AĞA SK., ALİ ÖZDEMİR SK., ALİÇAVUŞ CD., ARNAVUT SK., ASIK VEYSEL, ASIM ÇAVUŞ SK., ASİ SK., AŞIK VEYSEL CD., ATATÜRK CD, ATİLLA SK, AYAZMA, AYAZMA CD., AYDIN SK., BADEM SK., BAHTIYAR, BAHTİYAR SK., BASÖGRETMEN, BAŞÖĞRETMEN CD, BAŞÖĞRETMEN CD., BEDİR SK., BELEN, BELEN SK., BIYIK, BIYIK SK., BORA SK., BOZKENT, BOZKENT SK., BURAK, BURAK SK., CAMİ SK., CEMAL AGA, CEMAL AĞA SK., CENGIZ TOPEL, CENGİZ TOPEL SK., CEVDET, CEVDET SK., CEVİZ SK., ÇAĞDAŞ CD., ÇORUH, ÇORUH CD., DERVISSUYU, DERVİŞSUYU CD., DOSTLUK, DOSTLUK CD, DOSTLUK CD., DÜZALAN, DÜZALAN SK., EMİR SK., ERBERK, ERENKAYA, ERENKAYA SK., ERENLER, ERENLER SK., ERSOY SK., ERTUGRUL, ERTUĞRUL CD., ESERTEPE, ESERTEPE SK., EYÜP SABRI KALYONCUOGLU, EYÜP SABRİ KALYONCUOĞLU SK., FIRAT, FIRAT CD., GAFFAR OKKAN, GAFFAR OKKAN CD., GEDİKLİ SK., GELIBOLU, GELİBOLU CD., GELİNCİK SK., GİRNE CD., GÖREN SK., GÖZDEM KENT SİTE YOLU SK, GÜLİŞAN SK., GÜMÜŞ CD., GÜZEL, GÜZEL SK., GÜZELCE SK., HALIL UZUNER, HALİL UZUNER SK., HASAN AGA, HASAN AĞA SK, HASAN AĞA SK., HASAN TAHSIN, HAVUZLUBAHÇE, HAVVA NENE SK., HAYDARPASA, HAYDARPAŞA CD., HENDEK SK., HÜSEYİN AĞA SK., IBNISINA, IKIZ, ILICA, ILICA CD., INANÇ, İBNİSİNA SK., İBRAHİM ÇAVUŞ SK., İKİZ CD., KABAYAKALI SK., KABRISTAN, KABRİSTAN SK., KALE SK., KAMELYA, KAMİL İKİZ CD., KANDİL SK., KANUNI, KANUNİ CD., KAPLAN, KAPLAN SK., KARANFİL CD., KARINCADERE, KARINCADERE CD., KESTANE SK., KEVSER, KEVSER CD., KORU, KORU SK., KOSOVA, KOSOVA CD., KUMTARLA, KUVAYİ MİLLİYE CD., LEYLEK SK., MAHMUTOĞLU CD., MEDENIYET, MEDENİYET CD., MEHMET ÇAVUS, MEHMET ÇAVUŞ CD., MELDA SK., MENEKSE, MIHRIBAN, MİHRİBAN SK., MUAZZEZ SK., MUKADDES SK., MURAT PIR, MUSTAFA ÇAVUS, NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NURSEDA, NURSEDA SK., NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ODABASLAR, ODABAŞLAR CD., ORHANBEY CD., ORHANGAZI, ORHANGAZİ CD., ORMANGÜLÜ SK., ORUÇ REİS CD., OSMANBEY, OSMANBEY SK., OSMANLI, OSMANLI CD., PEHLIVAN, PEHLİVAN SK., PELIN, PELİN SK., PIRALLAR, PIRIREIS, PİRİREİS CD., RAHIM, RESUL SK., RUKİYENENE SK., SAĞLAM SK., SAKAR BIÇKI MEVKII, SAKAR BIÇKI MEVKİİ, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVLER, SAMUR, SARAL, SARAL SK., SARDUNYA SK., SAZLIK SK., SEÇKIN, SEÇKİN SK., SEHIT FEVZI UZUNER, SEHIT ILYAS AKMAN, SEHIT RAFET KALYONCU, SELAMOĞLU SK., SEMIH ÜLPER, SERCAN SK., SERDAR SK., SERHAT, SERHAT SK., SEYİT GAZİ CD., SOMUNCU SK., SÖĞÜTLÜ ÇEŞME SK., SULTAN SÜLEYMAN CD., ŞEHİT FEVZİ UZUNER SK., ŞEHİT İLYAS AKMAN CD., ŞEHİT RAFET KALYONCU SK., ŞEHİT ZAFER SK., TANTAOĞLU CD., TAŞOCAĞI SK., TERMAL, TOSUNLAR CD., TUĞRA SK., TURGUT REIS, TURGUT REİS CD., ULUBEY CD., ÜÇEVLER CD., VALİDE SK., YAZLIK, YAZLIK 17 AGUSTOS, YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YAZLIK CD., YENI, YENIÇERI, YENİ SK., YENİÇERİ SK., YENİKÖY CD., YEZİLE SK., YILDIRIMLAR, YILDIRIMLAR CD, YILDIRIMLAR CD., ZEYBEK SK.
|08.05.2024
|09:30
|17:30
|GEBZE
|BARIS, BARIŞ
|1806/3. SK., 1808/1. SK., 1828. SK., 1829., 1829. SK., 1832. SK., 1833. SK., 1834. SK., 1835. SK., 1836. SK., 1840. SK., 1842., 1842. SK., 1843., 1844., 1844. SK., 1845., 1845. SK., 1846. SK., 1847., 1847/1. SK., 1848/1. SK., 1849., 1849. SK., 1849/1. SK., 1850. SK., 1853. SK., 1856., 1856. SK., 1857. SK., 1859. SK., 1860. SK., HAYRİ MACAR CD.
|08.05.2024
|09:00
|16:00
|GEBZE
|BARIS, BARIŞ, SULTAN ORHAN, TATLIKUYU
|1313. SK., 1313/1. SK., 1313/2. SK., 1313/3. SK., 1313/4. SK., 1313/5. SK., 1313/6. SK., 1314., 1314. SK., 1314/1. SK., 1314/2. SK., 1316. SK., 1316/1. SK., 1316/2., 1316/2. SK., 1317., 1317. SK., 1317/1. SK., 1317/2., 1317/2. SK., 1317/3., 1317/3. SK., 1318. SK., 1318/2., 1318/3., 1318/3. SK., 1318/4. SK., 1319., 1319. SK., 1319/1., 1319/1. SK., 1319/2., 1319/2. SK., 1319/4., 1319/4. SK., 1331. SK., 1332., 1332. SK., 1333., 1333. SK., 1336. SK., 1340. SK., 1341., 1341. SK., 1342. SK., 1344. SK., 1806., 1806. SK., 1806/1., 1806/1. SK., 1806/2. SK., 1807., 1807. SK., 1807/1. SK., 1808. SK., 1809., 1809. SK., 1809/1. SK., 1810., 1810. SK., 1810/1. SK., 1811. SK., 1811/1. SK., 1812. SK., 1812/1. SK., 1813. SK., 1814., 1814. SK., 1815. SK., 1815/1., 1815/1. SK., 1816. SK., 1816/1. SK., 1816/3. SK., 1817/1., 1818. SK., 1819., 1819. SK., 1819/1., 1819/1. SK., 1819/3., 1819/3. SK., 1819/4. SK., 1820., 1820. SK., 1820/1., 1820/2., 1820/2. SK., 1820/3. SK., 1820/4. SK., 1821. SK., 1822. SK., 1822/1. SK., 1823. SK., 1823/1. SK., 1824. SK., 1824/1. SK., 1825. SK., 1826. SK., 1826/1. SK., 1826/2., 1826/2. SK., 1827. SK., 1827/1., 1827/1. SK., 1830. SK., 1831. SK., 1832., 1835., 1837., 1837. SK., 1837/1. SK., 1838. SK., 1839., 1839. SK., 1840., 1841. SK., 1843. SK., 1843/1. SK., 1846., 1847. SK., 1847/1., 1851. SK., 1852. SK., 1853., 1854., 1854. SK., 1854/1. SK., 1855., 1855. SK., 1855/2. SK., 1857., AHMET PEMBEGÜLLÜ, AHMET PEMBEGÜLLÜ BULVAR, ANIBAL CD., ANİBAL CD., BARIS, BARIŞ CD., D-100 KARAYOLU CD., DR.ZEKI ACAR, DR.ZEKİ ACAR CD., EZGI, EZGİ CD., GÜNEY YANYOL, GÜNEY YANYOL CD., KÖRFEZ CD., TATLIKUYU, TATLIKUYU CD.
|08.05.2024
|09:00
|16:00
|GEBZE
|KÖSKLÜ ÇESME, OSMAN YILMAZ
|536/2. SK., 619. SK., 619/2. SK., 619/3. SK., 619/4., 619/4. SK., BAHARIYE, BAHARİYE CD.
|08.05.2024
|08:30
|10:30
|GEBZE
|GÜZELLER, MUSTAFAPASA, MUSTAFAPAŞA
|714., 714. SK., 715. SK., 902/1. SK., 905/1. SK., BÜLBÜL CD., IBRAHIM AGA, İBRAHİM AĞA CD.
|08.05.2024
|10:30
|12:00
|GEBZE
|ADEM YAVUZ
|2301. SK., 2301/2., 2324/1. SK., 2325. SK., 2326. SK., 2327. SK., 2333. SK., 2342., 2342. SK., 2343. SK., 2344. SK., 2345. SK., 2348. SK., 2348/1. SK., KARACAOGLAN
|08.05.2024
|12:30
|14:00
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