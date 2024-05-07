- Asayiş

Okuldan atılan Iraklı öğrenci tarafından vurulan müdür hayatını kaybetti

İstanbul’da okuldan atılan Iraklı öğrenci tarafından vurulan özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan yaşamını yitirdi.

İhlas Haber Ajansı
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Okuldan atılan Iraklı öğrenci tarafından vurulan müdür hayatını kaybetti
Okuldan atılan Iraklı öğrenci tarafından vurulan müdür hayatını kaybetti
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İstanbul Eyüpsultan’daki Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi’nde Irak asıllı olduğu iddia edilen Y.K., Aralık 2023 tarihinde öğretmeni ve ardından okul müdürü İbrahim Oktugan’la yaşadığı problemlerden dolayı sonra okuldan atıldı.

Öğretmenleri ile sorun yaşadığı gerekçesiyle okuldan atılan Y.K., aradan geçen 5 ay sonra bugün sabah saatlerinde liseye gelerek okul müdürü İbrahim Oktugan’ı yanında getirdiği silahla vurdu.

Saldırgan polis ekipleri tarafından yakalanırken, müdür tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılmıştı.


Ağır yaralı olarak Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan okul müdürü İbrahim Oktugan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SALDIRGANIN VİDEOSU ÇIKTI

Öte yandan, Iraklı saldırganın saldırı öncesi silahıyla okula gittiği ve döndüğü anlar kameraya yansıdı.
# tedavi, polis

07 May 2024 - 21:49 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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Yorumlar

(1)
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Derinceli - Oy verenler mutlu musunuz? Daha cok gelsinler deyip duruyor sinirlarimizdaki mayinida temizliyor. Her firsatta Yuce Turk milletine laf ediyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Mayıs 21:54

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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