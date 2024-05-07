Anne ve kızı vahşice katledilmişti! Katil Almanya'da yakalandı

Muğla'daki anne-kız vahşeti 28 Kasım 2023'te yaşandı. Bodrum ilçesinde bağlı Konacık Mahallesi’nde emlak ve gayrimenkul danışmanlığı yapan Rus vatandaşı Irina Dvizova ile kızı Dayana Dvizova'dan haber alamayan arkadaşları 112'ye ihbarda bulundu. Polis yaptığı soruşturmada anne ve kızın cesetlerini lüks villadan 16 kilometre uzaktaki ormanlık alanda yorgana sarılı vaziyette buldu.
KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU
Anne ve kızının cenazeleri olaydan 3 hafta sonra Rusya’da toprağa verildi.Yapılan araştırmada Rus kadının, paralı asker olduğu öğrenilen eski eşi 47 yaşındaki Andrej Kuslevic tarafından öldürüldüğü tespit edildi.Andrej Kuslevic'in cinayetten sonra Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Fransa’ya, oradan da Litvanya’ya geçtiği tespit edildi. Katil zanlısı için kırmızı bülten çıkarıldı.
ALMANYA’DA SINIR BÖLGESİNDE YAKALANDI
Alman Federal Polisi, katil zanlısının Prag'dan Münih'e giden bir otobüste yapılan sınır kontrolü sırasında yakalandığını açıkladı.O tarihten beri kaçak olan Litvanya vatandaşı, gözaltına alındı. Davanın Nurnberg kentinde görüleceği belirtildi.
Kaynak: sözcü
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.