Öğretmeni darbeden baba ve oğlu gözaltına alındı

Batman'ın Kozluk ilçesindeki ortaokulda okuyan A.B'ye (13) okula geç kaldığı için okul müdürü tarafından uyarıda bulunuldu.
Öğrencinin durumu ailesine bildirmesi üzerine, baba M.B. (54) ve oğlu Y.B. (27) süpürge sapıyla okula gelerek okul müdürü ile tartıştı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Öğretmenlerin araya girmesi üzerine baba ve oğlu okulun beden eğitim öğretmeni İ.Y'yi darbetti. Yaralanan öğretmen hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekiplerince baba ve oğlu gözaltına alındı. Öğretmenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.