- Asayiş

Öğretmeni darbeden baba ve oğlu gözaltına alındı

Batman'ın Kozluk ilçesinin Samanyolu köyünde bir öğretmeni darbettikleri öne sürülen baba ve oğlu gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
Öğretmeni darbeden baba ve oğlu gözaltına alındı mask

Batman'ın Kozluk ilçesindeki ortaokulda okuyan A.B'ye (13) okula geç kaldığı için okul müdürü tarafından uyarıda bulunuldu. 

Öğrencinin durumu ailesine bildirmesi üzerine, baba M.B. (54) ve oğlu Y.B. (27) süpürge sapıyla okula gelerek okul müdürü ile tartıştı. 

HASTANEYE KALDIRILDI

Öğretmenlerin araya girmesi üzerine baba ve oğlu okulun beden eğitim öğretmeni İ.Y'yi darbetti. Yaralanan öğretmen hastaneye kaldırıldı. 

Jandarma ekiplerince baba ve oğlu gözaltına alındı. Öğretmenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
# sağlık

07 May 2024 - 23:11 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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