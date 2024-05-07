Kalçasından girip göğsüne saplanan demir çubuğa rağmen hayatta kaldı

Mail Online'ın haberine göre çubuk, 57 yaşındaki adamın sağ tarafıyla kalçası arasına saplandı ve kalbini es geçip göğsüne kadar çıktı.

Doktorların, Brezilya'nın Curitiba şehrinde hastaneye kaldırılan ve ismi açıklanmayan şanslı adamın yaraları üzerinde yaptığı taramalarda çubuğun diyaframının üst kısmına kadar ulaştığı görüldü.

Demir çubuk karaciğerini parçalamış, karnına ve göğüs kafesine saplanmıştı ama şanslı adam bu zorlu sınavdan inanılmaz bir şekilde kurtuldu.

SON DERECE NADİR BİR OLAY

Cerrahlar, Uluslararası Cerrahi Dergisi Vaka Raporlarında adamı nasıl kurtardıklarını ve dikkat çekici bir şekilde adamın nasıl kendisini sadece üç gün sonra genel serviste iyileşirken bulduğunu anlattılar.

İnşaat işçisi, genel servise çıkmadan önce, göğüs kemiğinin kesilmesini içeren bir akciğer ameliyatı geçirdi. Hasarlı dokuyu çıkarıp iç yaralarını iyileştirdikten sonra kendisine kan nakli yapıldı. Birkaç gün sonra yürüyüp yemek yiyebildi. Sadece birkaç hafta içinde hastanın hastaneden taburcu olmaya hazır olup olmadığı değerlendiriliyordu.



Doktorlar adamın başına gelene benzer kazaların nadir olduğunu, ancak bunların inşaat sektöründeki insanlar arasında daha yaygın olduğunu söyledi.

Bu tür kazalar genellikle ölümcül olmalarının yanı sıra apse veya sepsis gibi komplikasyonlara da yol açabiliyor.