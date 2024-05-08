Sigaraya zam geldi!

Sigara fiyatlarına zam mayıs ayıyla birlikte sürüyor. Sigaraya zam son dakika haberleri takip edilirken sosyal medyada da zamlı sigara fiyat listesi paylaşılmaya başlandı. Bir sigara grubuna daha zam geldi.
3 TL ZAM YAPILDI
Yapılan 3 TL'lik zamla birlikte en pahalı sigara 75 TL, en düşük sigaranın fiyatı ise 58 TL oldu.
BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ
Zamlı fiyatların bugünden itibaren yürürlüğe gireceği aktarıldı.
PAZARTESİ GÜNÜ DE ZAM GELMİŞTİ
Pazartesi günü de bir başka sigara grubuna zam yapılmıştı. Yapılan zamla birlikte en pahalı sigara 70 TL, en düşük sigaranın fiyatı ise 58 TL olmuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.