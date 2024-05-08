- Ekonomi

Sigaraya zam geldi!

Bir sigara grubuna daha zam geldi. 3 TL'lik zamla birlikte en pahalı sigara 75 TL, en düşük sigaranın fiyatı ise 58 TL oldu.

HABER MERKEZİ
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Sigaraya zam geldi! mask

Sigara fiyatlarına zam mayıs ayıyla birlikte sürüyor. Sigaraya zam son dakika haberleri takip edilirken sosyal medyada da zamlı sigara fiyat listesi paylaşılmaya başlandı. Bir sigara grubuna daha zam geldi.

3 TL ZAM YAPILDI

Yapılan 3 TL'lik zamla birlikte en pahalı sigara 75 TL, en düşük sigaranın fiyatı ise 58 TL  oldu.

BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ

Zamlı fiyatların bugünden itibaren yürürlüğe gireceği aktarıldı.

PAZARTESİ GÜNÜ DE ZAM GELMİŞTİ

Pazartesi günü de bir başka sigara grubuna zam yapılmıştı. Yapılan zamla birlikte en pahalı sigara 70 TL, en düşük sigaranın fiyatı ise 58 TL olmuştu.
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08 May 2024 - 08:48 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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