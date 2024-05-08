İYİ Parti'de istifa

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İYİ Parti İzmit İlçe Teşkilat Başkanı Av.Mahir Fuat Metin, İYİ Parti İzmit ilçe yönetim kurulu üyesi Mühendis Halil İbrahim Bozalan, İYİ Parti İzmit ilçe yönetim kurulu üyesi Av.Ozan Mızrak,İYİ Parti İzmit Gençlik Kolları Başkan Vekili Murat Can Karakuzu partilerinden istifa ederek Zafer Partisine katıldı. Zafer Partisi Kocaeli İl Başkanı Ender Oğuz, ".Değerli başkanlarımıza partimize ve de kentimize hayırlı olmasını diliyorum..Kocaeli Zafer’e Yürüyecek… Ümit Özdağ Zafer Partisi" dedi.