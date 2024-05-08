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AKP'li Merdan: "Bu iki yüzlü davranışın nedenini merak ediyoruz?"

AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Derince Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclisi’nde yaşananlar hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

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AKP'li Merdan: "Bu iki yüzlü davranışın nedenini merak ediyoruz?" mask

Derince  Belediyesi Mayıs Ayı  Meclis Toplantısında çekim yapan   AKP Derince  İlçe Başkanı Koray Merdan’ı, eski   CHP Meclis Üyesi Özcan Elden önüne geçerek engelledi. 

Yaşanan durumun ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Merdan şu ifadelere yer verdi:

“İzmit’te meclis oturumlarını canlı yayınlamakla övünen CHP, Derince’de Grup Başkanvekilimiz Ramazan Bostan’ın haksız yere işten atılan çalışanlarla ilgili konuşmasını çekmemizi garip bir şekilde engellemeye çalıştı. Şeffaflıktan, adaletten, objektiflikten bahsedenlerin neyi sakladığını ve bu iki yüzlü davranışın nedenini merak ediyoruz?”
# AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Derince Belediyesi, ilçe, chp, AKP, Meclis, medya

08 May 2024 - 08:59 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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