AKP'li Merdan: "Bu iki yüzlü davranışın nedenini merak ediyoruz?"

Derince Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısında çekim yapan AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan’ı, eski CHP Meclis Üyesi Özcan Elden önüne geçerek engelledi.
Yaşanan durumun ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Merdan şu ifadelere yer verdi:
“İzmit’te meclis oturumlarını canlı yayınlamakla övünen CHP, Derince’de Grup Başkanvekilimiz Ramazan Bostan’ın haksız yere işten atılan çalışanlarla ilgili konuşmasını çekmemizi garip bir şekilde engellemeye çalıştı. Şeffaflıktan, adaletten, objektiflikten bahsedenlerin neyi sakladığını ve bu iki yüzlü davranışın nedenini merak ediyoruz?”
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.