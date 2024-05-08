08 May 2024 - 09:42- Spor G:

İşte yeni transfer: BOĞA-TENG

Alaplı Çatak Köyü’nde her bayram geleneksel olarak düzenlenen ve bölgede ilk defa futbol turnuvası şampiyonuna dana hediye edilen turnuvanın finalini, Kocaeli Bölgesi İl Hakemi Seda Bayram yönetti. Ödül olarak ortaya konan dana, takımdaki evlenmeye hazırlanan futbolcuya hediye edildi

Hakan Yağcıoğlu
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İşte yeni transfer: BOĞA-TENG mask
İşte yeni transfer: BOĞA-TENG
İşte yeni transfer: BOĞA-TENG
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EREĞLİ GEMİ ŞAMPİYON OLDU

Eleşler Köyü ile Ereğli Gemi finale çıkmaya hak kazandı. Alaplı Çatak Köyü futbol sahasında yüzlerce taraftarın katıldığı final maçında karşı karşıya gelen iki takım, finale yakışır bir mücadele ortaya koydular. Maçın orta hakemi Kocaeli Bölgesi İl Hakemi Seda Bayram oldu. İlk yarısı 1-1 tamamlanan maçın ikinci yarısında bulduğu golle skoru 2-1 yapan Ereğli Gemi turnuvanın şampiyonu oldu ve dana ödülünü almaya hak kazandı.

İşte yeni transfer: BOĞA-TENG

DANA, DÜĞÜN YAPACAK FUTBOLCUYA HEDİYE EDİLDİ

Kupa töreni sırasında konuşan Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal şunları söyledi: “Turnuvaya katılan tüm takımları tebrik ediyorum. Turnuvanın şampiyonu Ereğli Gemi olmuştur. Kendileri hem buraya yapılacak olan tribüne maddi destek olma sözü vermişlerdir, hem de düğün yapacak olan arkadaşlarına ödülü hediye etmişlerdir. İki ayrı güzelliğe imza atmışlardır. Bu organizasyonda başından sonuna kadar emeği bulunan herkese çok teşekkürlerimi sunuyorum."
İşte yeni transfer: BOĞA-TENG

# oldu

08 May 2024 - 09:42 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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