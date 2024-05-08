İşte yeni transfer: BOĞA-TENG

EREĞLİ GEMİ ŞAMPİYON OLDU
Eleşler Köyü ile Ereğli Gemi finale çıkmaya hak kazandı. Alaplı Çatak Köyü futbol sahasında yüzlerce taraftarın katıldığı final maçında karşı karşıya gelen iki takım, finale yakışır bir mücadele ortaya koydular. Maçın orta hakemi Kocaeli Bölgesi İl Hakemi Seda Bayram oldu. İlk yarısı 1-1 tamamlanan maçın ikinci yarısında bulduğu golle skoru 2-1 yapan Ereğli Gemi turnuvanın şampiyonu oldu ve dana ödülünü almaya hak kazandı.
DANA, DÜĞÜN YAPACAK FUTBOLCUYA HEDİYE EDİLDİ
Kupa töreni sırasında konuşan Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal şunları söyledi: “Turnuvaya katılan tüm takımları tebrik ediyorum. Turnuvanın şampiyonu Ereğli Gemi olmuştur. Kendileri hem buraya yapılacak olan tribüne maddi destek olma sözü vermişlerdir, hem de düğün yapacak olan arkadaşlarına ödülü hediye etmişlerdir. İki ayrı güzelliğe imza atmışlardır. Bu organizasyonda başından sonuna kadar emeği bulunan herkese çok teşekkürlerimi sunuyorum."
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.