Sakaryaspor maçının biletleri tükenmek üzere

BÜYÜK İLGİ
Kocaelispor büyük Marmara derbisine hazırlanıyor. Temsilcimiz, Trendyol 1. Lig’in son maçında cumartesi günü Sakaryaspor ile mücadele edecek. Üçüncülük adına hayati öneme sahip olan maç için ilgi oldukça fazla. Önceki gün satışa çıkan biletler adeta kapış kapış gidiyor. Passolig ve bilet satış noktalarındaki yoğunluk bir hayli fazla. Daha ilk günden maraton üst, maraton alt ve numaralı alt biletler tükendi. Güney kale arkası, kuzey kale arkası ve numaralı üst biletlerinin satışı sürüyor.
TARAFTAR, KARABORSACILARI İFŞALIYOR
Cumartesi günü oynanacak olan Sakaryaspor maçı biletlerine olan yoğun ilgi karaborsacıları da harekete geçirdi. Fazladan bilet alan karaborsacılar, bilet bulamayan taraftarlara el altından bilet satmak istedi. Ancak büyük Kocaelispor taraftarı bu birkaç kendini bilmeze haddini bildirdi. Karaborsadan bilet satmak isteyen kişilerin isimleri sosyal medya üzerinden ifşa edildi ve satmak isteyen edilmeye devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.