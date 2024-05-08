Sakaryaspor maçının biletleri tükenmek üzere

BÜYÜK İLGİ

Kocaelispor büyük Marmara derbisine hazırlanıyor. Temsilcimiz, Trendyol 1. Lig’in son maçında cumartesi günü Sakaryaspor ile mücadele edecek. Üçüncülük adına hayati öneme sahip olan maç için ilgi oldukça fazla. Önceki gün satışa çıkan biletler adeta kapış kapış gidiyor. Passolig ve bilet satış noktalarındaki yoğunluk bir hayli fazla. Daha ilk günden maraton üst, maraton alt ve numaralı alt biletler tükendi. Güney kale arkası, kuzey kale arkası ve numaralı üst biletlerinin satışı sürüyor.

TARAFTAR, KARABORSACILARI İFŞALIYOR

Cumartesi günü oynanacak olan Sakaryaspor maçı biletlerine olan yoğun ilgi karaborsacıları da harekete geçirdi. Fazladan bilet alan karaborsacılar, bilet bulamayan taraftarlara el altından bilet satmak istedi. Ancak büyük Kocaelispor taraftarı bu birkaç kendini bilmeze haddini bildirdi. Karaborsadan bilet satmak isteyen kişilerin isimleri sosyal medya üzerinden ifşa edildi ve satmak isteyen edilmeye devam ediyor.