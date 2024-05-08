- Hayatın İçinden

BAŞKAN KOCAMAN MUTLULUKLARA ORTAK OLUYOR

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, hemşehrilerinin en mutlu günlerinde yanlarında olmaya devam ediyor.

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BAŞKAN KOCAMAN MUTLULUKLARA ORTAK OLUYOR mask
BAŞKAN KOCAMAN MUTLULUKLARA ORTAK OLUYOR
BAŞKAN KOCAMAN MUTLULUKLARA ORTAK OLUYOR
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BÜŞRA İLE FURKAN EVET DEDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Büşra Demir ile Furkan Dolkun nikahlarını kıydı. Genç çiftin nikah şahitleri arasında AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz’da yer aldı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman, mutluluklar dileyerek hediyesini verdi.

BAŞKAN KOCAMAN MUTLULUKLARA ORTAK OLUYOR

MERVE İLE VOLKAN DÜNYA EVİNE GİRDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Merve Akhisar ile Volkan Turan çiftinin nikahını kıydı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman, ömür boyu mutluluklar dileyerek hediyesini verdi.

BAŞKAN KOCAMAN MUTLULUKLARA ORTAK OLUYOR

ÖZGE İLE BURAK ÇOK MUTLU

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Özge Kalaycı ile Burak Ezgi çiftinin nikahını kıydı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman, mutluluklar dileyerek hediyesini verdi.

BAŞKAN KOCAMAN MUTLULUKLARA ORTAK OLUYOR

ZEHRA İLE BEDİRHAN EVET DEDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Zehra Özbay ile Bedirhan Haliloğlu çiftinin nikahını kıydı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman, ömür boyu mutluluklar dileyerek hediyesini verdi.

BAŞKAN KOCAMAN MUTLULUKLARA ORTAK OLUYOR

NERGİS İLE OĞUZHAN DÜNYA EVİNE GİRDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Nergis Ustaoğlu ile Oğuzhan Demir çiftinin nikahını kıydı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman, mutluluklar dileyerek hediyesini verdi.

BAŞKAN KOCAMAN MUTLULUKLARA ORTAK OLUYOR

FATMA İLE YUNUS ÇOK MUTLU

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Fatma Çağlar ile Yunus Dönmez çiftinin nikahını kıydı. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Kocaman, hediyesini verdi.

BAŞKAN KOCAMAN MUTLULUKLARA ORTAK OLUYOR

ELİF İLE ENES EVET DEDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Elif Nur Demircan ile Enes Bozlar çiftinin düğün cemiyetine katıldı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman, mutluluklar dileyerek hediyesini verdi.  

BAŞKAN KOCAMAN MUTLULUKLARA ORTAK OLUYOR

SERHAT İLE ZİLAN DÜNYA EVİNE GİRDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Serhat Öz ile Zilan Öz çiftinin düğün cemiyetine katıldı. Genç çifte mutluluklar dileyen Başkan Kocaman, hediyesini verdi.  

BAŞKAN KOCAMAN MUTLULUKLARA ORTAK OLUYOR

FURKAN İLE ŞURA ÇOK MUTLU

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Furkan Yavuz ile Şura Tali çiftinin nikahını kıydı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman, mutluluklar dileyerek hediyesini verdi.

BAŞKAN KOCAMAN MUTLULUKLARA ORTAK OLUYOR

# AKP, Kartepe

08 May 2024 - 09:48 - Hayatın İçinden

Mahreç  Haber Merkezi

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