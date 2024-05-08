BAŞKAN KOCAMAN MUTLULUKLARA ORTAK OLUYOR

BÜŞRA İLE FURKAN EVET DEDİ
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Büşra Demir ile Furkan Dolkun nikahlarını kıydı. Genç çiftin nikah şahitleri arasında AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz’da yer aldı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman, mutluluklar dileyerek hediyesini verdi.
MERVE İLE VOLKAN DÜNYA EVİNE GİRDİ
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Merve Akhisar ile Volkan Turan çiftinin nikahını kıydı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman, ömür boyu mutluluklar dileyerek hediyesini verdi.
ÖZGE İLE BURAK ÇOK MUTLU
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Özge Kalaycı ile Burak Ezgi çiftinin nikahını kıydı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman, mutluluklar dileyerek hediyesini verdi.
ZEHRA İLE BEDİRHAN EVET DEDİ
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Zehra Özbay ile Bedirhan Haliloğlu çiftinin nikahını kıydı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman, ömür boyu mutluluklar dileyerek hediyesini verdi.
NERGİS İLE OĞUZHAN DÜNYA EVİNE GİRDİ
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Nergis Ustaoğlu ile Oğuzhan Demir çiftinin nikahını kıydı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman, mutluluklar dileyerek hediyesini verdi.
FATMA İLE YUNUS ÇOK MUTLU
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Fatma Çağlar ile Yunus Dönmez çiftinin nikahını kıydı. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Kocaman, hediyesini verdi.
ELİF İLE ENES EVET DEDİ
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Elif Nur Demircan ile Enes Bozlar çiftinin düğün cemiyetine katıldı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman, mutluluklar dileyerek hediyesini verdi.
SERHAT İLE ZİLAN DÜNYA EVİNE GİRDİ
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Serhat Öz ile Zilan Öz çiftinin düğün cemiyetine katıldı. Genç çifte mutluluklar dileyen Başkan Kocaman, hediyesini verdi.
FURKAN İLE ŞURA ÇOK MUTLU
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Furkan Yavuz ile Şura Tali çiftinin nikahını kıydı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman, mutluluklar dileyerek hediyesini verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.