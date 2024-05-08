Öğretmenler iş bırakma eylemi yapacak

İstanbul'da yaşanan ve okul müdürünün ölümüyle sonuçlanan olay sonrasında öğretmen sendikalarından iş bırakma eylemi kararı geldi. Türk Eğitim Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen ve Eğitim Gücü Sen'den derse girmeme ve iş bırakma eylemi kararları geldi.

İlk olarak Türk Eğitim Sen, 9 Mayıs Perşembe günü ilk ders girmeme eylem kararı aldı. Genel Başkanı Talip Geylan'ın açıklaması şu şekilde:

PERŞEMBE İLK DERS ,CUMA TAM GÜN İŞ BIRAKIYORUZ!!!

"Eğitimciye şiddete hayır! Perşembe günü ilk derse girmiyor, tüm okullarımızda basın açıklamalarımızla ses yükseltiyor ve yeter artık! diyoruz. Meslektaşlarımıza yönelik şiddeti önleyecek etkili tedbirleri getirecek yasal düzenlemelerin yapılması için daha kaç canımızı yitireceğiz? Tüm meslektaşlarımızı sesimize destek olmaya ve hafta sonuna kadar siyah kokart/kurdele ile derslere girmeye davet ediyorum."