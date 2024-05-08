Benzin ve motorinde indirim

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Son olarak araç sürücülerini sevindirecek bir gelişme yaşandı. Benzine 1.37 TL, motorine ise 1.24 TL indirim geldi. İndirim pompaya yansıdı İndirim bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

İndirimle birlikte Kocaeli'de benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak 43,48 TL'ye, motorinin litre fiyatı ise 40,95 TL'ye geriledi.