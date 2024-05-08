Benzin ve motorinde indirim

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Son olarak araç sürücülerini sevindirecek bir gelişme yaşandı. Benzine 1.37 TL, motorine ise 1.24 TL indirim geldi. İndirim pompaya yansıdı İndirim bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.
İndirimle birlikte Kocaeli'de benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak 43,48 TL'ye, motorinin litre fiyatı ise 40,95 TL'ye geriledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.