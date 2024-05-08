- Ekonomi

Benzin ve motorinde indirim

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Gece yarısı benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim geldi

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Benzin ve motorinde indirim mask

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, benzin ve  motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Son olarak araç sürücülerini sevindirecek bir gelişme yaşandı. Benzine 1.37 TL, motorine ise 1.24 TL indirim geldi. İndirim pompaya yansıdı İndirim bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. 

İndirimle birlikte Kocaeli'de benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak 43,48 TL'ye, motorinin litre fiyatı ise 40,95 TL'ye geriledi.
# motorin, indirim

08 May 2024 - 10:16 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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