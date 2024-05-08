İKİ SİGARA GRUBUNA DAHA ZAM GELDİ!

Haber albümü için resme tıklayın

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, TT Imperial Tobacco ve TT grubuna 8 Mayıs 2024 tarihinden itibaren zam geleceğini duyurdu.

Erol Dündar, TT Imperial Tobacco grubuna gelen zammı "Bir sigara gurubunda daha #ZamGeldi" diyerek duyurdu. Erol Dündar, son olarak "Son #sigara gurubunda #ZamGeldi" diyerek TT grubuna zam geldiğini duyurdu.