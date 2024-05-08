- Ekonomi

İKİ SİGARA GRUBUNA DAHA ZAM GELDİ!

TT Imperial Tobacco ve TT grubu sigara fiyatlarına zam geldi. Yarından itibaren, TT Imperial Tobacco sigaraları zamlı fiyatla satışa sunulacak.

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İKİ SİGARA GRUBUNA DAHA ZAM GELDİ! mask
İKİ SİGARA GRUBUNA DAHA ZAM GELDİ!
İKİ SİGARA GRUBUNA DAHA ZAM GELDİ!
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, TT Imperial Tobacco ve TT grubuna 8 Mayıs 2024 tarihinden itibaren zam geleceğini duyurdu.

Erol Dündar, TT Imperial Tobacco grubuna gelen zammı "Bir sigara gurubunda daha #ZamGeldi" diyerek duyurdu. Erol Dündar, son olarak "Son #sigara gurubunda #ZamGeldi" diyerek TT grubuna zam geldiğini duyurdu.

İKİ SİGARA GRUBUNA DAHA ZAM GELDİ!
İKİ SİGARA GRUBUNA DAHA ZAM GELDİ!
# Zam, 2024

08 May 2024 - 10:18 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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