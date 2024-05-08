Gergerlioğlu, “Önlemlerin alınması için kaç canın daha yanması gerekiyor?”

Uyarılarımızı dikkate almadılar, 1 kişi daha yaşamını yitirdi!
Kocaeli’nde sorunları takip etmeye devam ettiğini belirten Gergerlioğlu, “Kocaeli İzmit’te Kuruçeşme mevkiinde D-100 ile otoban girişi turnikeler arasındaki yol ayrımı oldukça sıkıntılı bir şekilde yapılmış! D-100’den gelirken otobana giriş ve D-100’e devam noktasında sürücüler şaşırıyor ve burada sık sık kaza oluyor! Geçtiğimiz haftalarda bu konu ile ilgili bir açıklama yapmıştık, “Burası tehlike arz ediyor. Burada bir kaza olabilir.” dedik ve burada değişiklik yapılmadı! Yol ayrımı aniden sürücünün karşısına çıkıyor ve birden sağa doğru gidiyorlar. D-100 ve otoban girişini fark edemeyen sürücüler yol ayrımına vurarak kaza yapıyor. Yaptığımız yayın ve açıklamadan sonra gerekenler yapılmadı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gereken önlemleri almadı ve ölümlü bir kaza daha oldu burada. Bir insanımız önlemler alınmadığı için burada yaşamını kaybetti. Buranın düzenlenmesi için kaç tane daha canın yanması gerekiyor?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.