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Gergerlioğlu, “Önlemlerin alınması için kaç canın daha yanması gerekiyor?”

DEM PARTİ Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İzmit Kuruçeşme kavşağına giderek açıklamalarda bulundu. Daha öncede aynı yerde açıklamalarda bulunarak yolun tehlikeli olduğunu söyleyen Gergerlioğlu, “Uyarılarımız dikkate alınmadı ve burada üzücü bir kaza yaşanarak bir yurttaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldu” ifadelerini kullandı.

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Gergerlioğlu, “Önlemlerin alınması için kaç canın daha yanması gerekiyor?” mask

Uyarılarımızı dikkate almadılar, 1 kişi daha yaşamını yitirdi!

Kocaeli’nde sorunları takip etmeye devam ettiğini belirten Gergerlioğlu, “Kocaeli İzmit’te Kuruçeşme mevkiinde D-100 ile otoban girişi turnikeler arasındaki yol ayrımı oldukça sıkıntılı bir şekilde yapılmış! D-100’den gelirken otobana giriş ve D-100’e devam noktasında sürücüler şaşırıyor ve burada sık sık kaza oluyor!  Geçtiğimiz haftalarda bu konu ile ilgili bir açıklama yapmıştık, “Burası tehlike arz ediyor. Burada bir kaza olabilir.” dedik ve burada değişiklik yapılmadı! Yol ayrımı aniden sürücünün karşısına çıkıyor ve birden sağa doğru gidiyorlar. D-100 ve otoban girişini fark edemeyen sürücüler yol ayrımına vurarak kaza yapıyor. Yaptığımız yayın ve açıklamadan sonra gerekenler yapılmadı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gereken önlemleri almadı ve ölümlü bir kaza daha oldu burada. Bir insanımız önlemler alınmadığı için burada yaşamını kaybetti. Buranın düzenlenmesi için kaç tane daha canın yanması gerekiyor?
# oldu

08 May 2024 - 10:31 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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