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Kullarspor efsanesi büyüyor

Alt yapı denince kentimizde ilk 10 takım arasında adı sayılabilecek Kullarspor 1975, şampiyonluklarına devam ediyor

Hakan Yağcıoğlu
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Kullarspor’un altyapı kategorilerinde şampiyonluk haberleri gelmeye devam ediyor. U-14, U-15 ve U-16’dan sonra U-17 takımı da grubunda şampiyon oldu. U-17 takımı, D grubunda mücadele ederken, son maçında şampiyonluk yolundaki güçlü rakibi Kartepe Belediyespor’u 1-0 yenerek, namağlup şampiyon olmayı başardı. Başkan Fahri Altıntaş “U-17  teknik ekibimiz, Abdullah Çelikyılmaz ve Furkan Çalışkan hocalarımız ile tüm sporcularımızı tebrik ediyoruz, alkışlıyoruz. Takımımıza U-17 Türkiye Şampiyonası’nda başarılar diliyoruz” dedi.
# oldu, türkiye, Kartepe

08 May 2024 - 10:35 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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