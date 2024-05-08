Kullarspor efsanesi büyüyor

Kullarspor’un altyapı kategorilerinde şampiyonluk haberleri gelmeye devam ediyor. U-14, U-15 ve U-16’dan sonra U-17 takımı da grubunda şampiyon oldu. U-17 takımı, D grubunda mücadele ederken, son maçında şampiyonluk yolundaki güçlü rakibi Kartepe Belediyespor’u 1-0 yenerek, namağlup şampiyon olmayı başardı. Başkan Fahri Altıntaş “U-17 teknik ekibimiz, Abdullah Çelikyılmaz ve Furkan Çalışkan hocalarımız ile tüm sporcularımızı tebrik ediyoruz, alkışlıyoruz. Takımımıza U-17 Türkiye Şampiyonası’nda başarılar diliyoruz” dedi.