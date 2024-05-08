E-spor müsabakalarını kaçırmayın!

GENÇLERE TAM DESTEK

Teknoloji, yazılım, oyun ve e-spor alanında gençleri desteklemek için çalışmalar yapan ve bölgenin ilk e-spor merkezini kuran Darıca Belediyesi, e-spor branşında kendini geliştirmek isteyenler için yeni dönem eğitimlerin başlayacağını duyurdu. Son yıllarda özellikle gençler arasında yükselen trendler arasında yer alan e-spor'un bölgemizdeki öncüsü olan Darıca Belediyesi E-Spor Merkezi'nde kayıtların tüm hızıyla devam ettiği belirtildi.

Öğrenciler, Türkiye E-Spor Federasyonu tarafından kurulan liglerde ve düzenlenen turnuvalarda boy göstermesi de planlanıyor. Eğitimlerle ilgili bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyenlerin Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde bulunan Darıca Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne giderek bilgi alabilecekleri ifade edildi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Günümüz gençliğinin hem teknolojik hem de bilgi işlem açısından beklentilerini karşılamak üzere birtakım çalışmalarımız vardı. Her ailenin, her gencin aslında içinde bulunduğu dijital çağa ayak uydurma çabasında önemli bir yeri olan e-spor’un bilinçli bir şekilde yapılması için çalışma başlattık ve e-spora ilgi duyan gençler için proje geliştirdik. E-spor ile de yeni şampiyonlar yetiştirmek istiyoruz. Teknolojiye meraklı ve sporu seven gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Yeni dönem eğitimler için teknolojiye ve spora meraklı gençleri bekliyoruz" dedi.