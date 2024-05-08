Karate heyecanı sona erdi

Bursalılar bir altın, iki bronz madalya almaya hak kazandı. Nilüfer Belediyespor Kulübü, sporun çeşitli branşlarında gerçekleştirilen turnuvalara başarılarıyla damga vuruyor. Nilüfer Belediyespor’un karatecileri Nisanur Çakır, Naz Kayadere ile Cemre Günaydın, ilimizde gerçekleştirilen iller arası Kocaeli Ligi’ni dereceyle tamamladı.