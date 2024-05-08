08 May 2024 - 10:38- Spor G:

Karate heyecanı sona erdi

Karateciler, Kocaeli Ligi 3. ve final etabında kıyasıya kapıştılar.

İhlas Haber Ajansı
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Karate heyecanı sona erdi mask

 Bursalılar bir altın, iki bronz madalya almaya hak kazandı. Nilüfer Belediyespor Kulübü, sporun çeşitli branşlarında gerçekleştirilen turnuvalara başarılarıyla damga vuruyor. Nilüfer Belediyespor’un karatecileri Nisanur Çakır, Naz Kayadere ile Cemre Günaydın, ilimizde gerçekleştirilen iller arası Kocaeli Ligi’ni dereceyle tamamladı.
# Antalya, türkiye, ifade, Avrupa, altın

08 May 2024 - 10:38 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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