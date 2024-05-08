08 May 2024 - 10:41- Spor G:

Down Futsal Takımlarından Kocaeli’ye teşekkürler

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü Uğur Arı ile Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli Takımı Kalecisi Hacı Ömer Arslantürk ve Kocasinan Down Futsal Takımı sporcularını misafir etti.

İhlas Haber Ajansı
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Down Futsal Takımlarından Kocaeli’ye teşekkürler mask

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü Uğur Arı ise şampiyona ile ilgili bilgiler vererek, “Milli takımda 2021’de Avrupa şampiyonu olduk, 2022’de dünya üçüncüsü olduk, 2023’te tekrar Avrupa Şampiyonu olduk, bu sene de Antalya’da dünya ikincisi olduk. Hacı Ömer de bizi temsil ediyor, kaleci olarak, 15 yaşında, liseye gidiyor” dedi.

BAŞKAN KUTLADI

Kayseri’de de şampiyona düzenlemeyi planladıklarını ifade eden Arı, “Kocasinan Down Futsal Takımı’nı da 2021’de kurduk, 2022’de Kocaeli’deki şampiyonada Türkiye üçüncüsü olduk. Orada çok iyi ağırlandık. Herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah bu sene Kayseri’de yapmayı planlıyoruz, federasyondan tarihle alakalı haber bekliyoruz. Sizlerin desteğini de bekliyoruz” diye konuştu.
# Antalya, türkiye, ifade, Avrupa

08 May 2024 - 10:41 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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