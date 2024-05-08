Down Futsal Takımlarından Kocaeli’ye teşekkürler

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü Uğur Arı ise şampiyona ile ilgili bilgiler vererek, “Milli takımda 2021’de Avrupa şampiyonu olduk, 2022’de dünya üçüncüsü olduk, 2023’te tekrar Avrupa Şampiyonu olduk, bu sene de Antalya’da dünya ikincisi olduk. Hacı Ömer de bizi temsil ediyor, kaleci olarak, 15 yaşında, liseye gidiyor” dedi.
BAŞKAN KUTLADI
Kayseri’de de şampiyona düzenlemeyi planladıklarını ifade eden Arı, “Kocasinan Down Futsal Takımı’nı da 2021’de kurduk, 2022’de Kocaeli’deki şampiyonada Türkiye üçüncüsü olduk. Orada çok iyi ağırlandık. Herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah bu sene Kayseri’de yapmayı planlıyoruz, federasyondan tarihle alakalı haber bekliyoruz. Sizlerin desteğini de bekliyoruz” diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.