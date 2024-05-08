30 bin Kocaelisporlu stadyumu dolduracak

SEZONUN EN İYİ ATMOSFERİ

Kocaelispor cumartesi günü sahasında Sakaryaspor’u konuk edecek. Temsilcimizde maça ilgi çok fazla. Genci, yaşlısı tüm Kocaelisporlu taraftarlar bu maç için hazır halde. dün satışa çıkan biletler neredeyse tükenmek üzere. Bugün itibarıyla satılan bilet sayısı tam olarak 21 bin 891. Stadyum kapasitesi 33 bin. Maç gününde stadyumun full çekmesi ve Trendyol 1. Lig’in, 2023 - 2024 sezonunun en etkileyici atmosfer olması bekleniyor.