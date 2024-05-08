Dolar sahipleri için yıllar sonra bir ilk yaşanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün yaptığı 3 milyar dolarlık alım ile net döviz pozisyonunu son 7 günde yaklaşık 18 milyar dolar yükseltti. Yapılan alımlar, dolar/TL paritesinde aşağı yönlü hareketlerin yaşanmasına neden olurken, net döviz pozisyonunu günden güne iyileştirmeye devam eden Merkez Bankası, rasyonel ekonomi politikalarına dönüş adına önemli bir karara imza atmaya hazırlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonominin başına geçmesiyle birlikte değişen ekonomi modeli, aylardır sürdürülen parasal sıkılaşma süreciyle birlikte uluslararası piyasalardan olumlu notlar almaya devam ediyor.

Bu doğrultuda Bloomberg'den Kerim Karakaya, Beril Akman ve Fırat Kozok'un konuya dair bilgi sahibi kişilere dayandırdıkları habere göre, Türk yetkililer, Türk bankaların yurt dışı bankalarla yaptığı swap (döviz-TL takası) işlemlerindeki kısıtlamaları hafifletmek üzere çalışma yürütüyor.

Özellikle TCMB eliyle 14 Mayıs 2023 öncesi her türlü döviz talebi yaratacak uygulamaya yönelik yasaklar getirilirken, aradan geçen bir yıllık sürede yeni ekonomi yönetimi piyasa ekonomisine uygun olmayan bu adımların büyük bölümünü temizlemeye devam etmekte.

YABANCI YATIRIMCI GİRİŞİNİ HIZLANDIRMASI BEKLENİYOR

Swap limitlerinin gevşetilmesi, Türkiye'ye girişi istenen yabancı yatırımcıların ekonomi yönetimine sundukları temel talepler arasında yer alıyordu.

Limitlerin ne kadar ve ne zaman gevşetileceğinin henüz belli olmadığı, adımların kademeli olarak atılmasının muhtemel olduğu aktarılan haberde, öncelikli olarak daha uzun vadeli işlemlerle ilgili limitlerin gevşetilmesinin planlandığı, böylelikle kısa vadede ortaya çıkabilecek istenmeyen oynaklık etkisinden sakınılmak istendiği belirtildi.

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