150 bin TL evlilik kredisi ne zaman ödenecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Türkiye ile Macaristan'ın Aile Yapısının Güçlendirilmesine Yönelik Özgün Yaklaşımlar Paneli'nde açıklamalar yaptı.

150 bin TL faizsiz evlilik kredisinin ne zaman ödeneceğini açıkladı.

Geçen yıl depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'te evlenecek çiftlere sağlanan 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarındaki faizsiz kredi desteğinin ödemeleri Mayıs ayı içinde yapılacak.

Göktaş açıklamasında “Gençlerimizin aile kurmalarını desteklemek ve onları her türlü sosyal riske karşı korumak için Aile ve Gençlik Fonunu kurduk.

Bu fonla genç çiftlerimize faizsiz kredi desteği sağlıyoruz. Bu vesileyle Mayıs ayı içerisinde başvuruları kabul edilen gençlerimizle ödemeleri yapacağımızın müjdesini de paylaşmak istiyorum." ifadelerini kulandı.

BAŞVURU ŞARTLARI NEYDİ?

Deprem tarihinde Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya illerinden ya da Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde ikamet ediyor olmak.

Türk vatandaşı olmak,

18-29 yaş arasında olmak,

Depremden etkilenen 11 il dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması 2 asgari ücretten fazla olmamak,

Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak.

Kaynak: YENİÇAĞ